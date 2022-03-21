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    酒駕罰怕了改騎自行車？ 警半小時查獲2翁開罰

    鳳山警方本月迄今查獲119件酒駕，其中慢車（電動車及腳踏車）酒駕35件。（讀者提供）

    鳳山警方本月迄今查獲119件酒駕，其中慢車（電動車及腳踏車）酒駕35件。（讀者提供）

    2022/03/21 21:10

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鳳山人酒駕罰怕了改騎自行車？鳳山警分局成功所今表示，昨天深夜半小時查獲2名陳姓老翁騎自行車酒駕，其中1人二度酒駕，且酒測值達1.38毫克，因酒駕罰怕了改騎自行車，警方依法開罰600至1200元。

    鳳山警分局成功所昨天深夜10時30分，巡邏經過鳳山區國泰王、生明路口，發現1名陳姓7旬老翁騎自行車一路搖晃，警方趨前將陳翁攔下，發現他渾身酒味，經酒測值高達1.38毫克。

    據了解，這是陳翁第二次酒駕，他稱從三民區到鳳山區訪友，飲酒作樂喝了5罐啤酒，但因心存僥倖，酒駕被罰怕了，也沒錢搭計程車，只好改騎自行車上路，不料還是被警方查獲。

    沒想到事隔不到半小時，成功所警網經過青年夜市前，發現另名陳姓退休老翁（65歲）騎乘自行車，沿著鳳山區中崙路往國泰路行駛，警方發現陳男行車不穩且未戴口罩，將他攔下查獲酒駕，酒測值0.54毫克，他稱陪親友飲酒作樂後，準備騎自行車返家，第一次酒駕就被抓。

    根據市警局統計，鳳山警方本月迄今3週查獲119件酒駕，其中汽機車酒駕84件、慢車（電動車及腳踏車）酒駕35件，光成功所就查獲4件騎自行車酒駕案件。

    由於自行車非動力車輛，警方查獲不需移送法辦，酒駕民眾也不會留下前科，警訊後將2名陳姓男子依違反道路交通管理處罰條例開罰600至1200元，警方強調強力執法、嚴格取締，全力防制事故發生。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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