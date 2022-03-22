建置「司法聯盟鏈」保全證據 法務部與資策會簽約

法務部與資策會簽約，盼能以公私協力方式建置司法聯盟鏈。（記者吳政峰翻攝）

2022/03/22 16:42

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部近年以科技化為主軸，除可輔助偵查，為確保證據的同一性，部長蔡清祥還推行數位證據「上鏈」，避免被竄改，21日再與資策會簽約，建置警察、檢察、法院三體系共構的「司法聯盟鏈」，預計6月就可推出雛形平台。

法務部指出，「司法聯盟鏈」是實現「科技化的法務部」具體作為之一，自去年1月18日起歷經評估會議、工作小組會議及共識會議，成功整合司法院、檢察機關及各司法警察機關，完成司法結合區塊鏈技術的可行性評估，提出建置「司法聯盟鏈」具體方案，預計於今年6月建置雛型平台。

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法務部說明，資策會向來擔任我國科技及產業政策法制智庫，肩負建置產業共通性規章，具以法律專業提供務實的豐富經驗，有助規劃科技與法制環境發展，故特於21日與資策會科法所簽署合作協議，藉由該會於產業界豐富數位資料治理、資料證明及管理制度經驗，協助規劃推動「司法聯盟鏈」，

蔡清祥致詞時表示，他積極推動科技化的法務部，包括檢察、調查、廉政、行政執行、矯正等所屬五大系統，都多元思考如何結合科技創新，順利推動各項政務。

蔡清祥強調，針對建置司法聯盟鏈，法務部與司法院、高檢署、調查局及警政署成立專業團隊，提供實際應用方案、聯盟鏈建置技術標準、會員審查機制等規範，並規劃以台北、桃園及台中三個地檢署及法院作為「司法聯盟鏈」試辦機關，利用區塊鏈解決執法及監督程序，提出符合實務的數位證據存證、認證及驗證方案。

蔡指出，證據上鏈後，將來不論在偵查、審理及行政管理都會有很大幫助，導入區塊鏈以確保數位資料的同一性，加強司法部門的可信性，更是具體落實司改決議並能兼顧民眾的訴訟權益。

他認為，透過公私協力結合資策會，具有重大合作意義，讓政府及民間能共同基於專業結合，有效建立可信賴、高度透明的區塊鏈平台，使「司法聯盟鏈」成為智慧政府的指標。

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