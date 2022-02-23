查扣綠能蟑螂3645萬元資產 官員、民代、地痞為大宗

調法務部辦事檢察官林彥均表示，檢警將速查嚴辦綠能犯罪。（記者吳政峰攝）

2022/02/23 18:50

〔記者吳政峰／台北報導〕「太陽能光電」與「離岸風力」是我國大力推行的兩種綠能產業，卻有不肖人士想從中揩油獲利。調法務部辦事主任檢察官林彥均統計，截至11日為止，我國已查扣綠能蟑螂3645萬元的資產，蟑螂類型可分為官員、民代與地痞三種身分。

林彥均表示，推動綠能產業是我國能源轉型重大關鍵，因利益龐大，遭不法犯罪者覬覦，進而衍生貪瀆、組織等不法犯罪，有礙綠能產業健全發展。

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法務部長蔡清祥為有效查緝妨害綠能產業發展犯罪，通案指示全國檢察機關強力查辦公務員及黑幫等涉入妨害綠能產業發展的相關犯罪案件，以遏止不法。

林彥均統計，經檢察機關與司法警察機關強力掃蕩「綠能蟑螂」，截至本月11日為止，已分案36案，羈押13人，起訴30人，緩起訴8人，查扣新台幣3645萬元，不動產18筆，而被告在偵查中自動繳回犯罪所得，也有821萬元，成果豐碩。

林彥均分析，綠能蟑螂的身分可粗分為三種，第一是掌握公權力的官員，透過職權向綠能廠商索賄；第二是地方民意代表，以不通過預算或是施壓方式從中獲利；第三則是地痞流氓，利用恐嚇、威脅、暴力等手段，迫使廠商屈服繳交保護費。

林彥均指出，這三種身分的人可能獨自、也可能聯手犯罪，對廠商造成的壓力非同小可，經過檢警速查嚴辦，已有一名鄉長被依貪污罪判刑四年半、鄉代則被判處3罪、各5年以上的徒刑。

蔡清祥表示，清廉是施政根本，也是國家進步基礎，排除不肖公務員、民意代表及黑道人物藉機勒索綠能廠商的不法犯罪，是法務部重要政策，呼籲國人支持綠能產業發展，勇於出面檢舉，檢察機關會落實檢舉人身分保密，針對所有寶貴情資仔細查證，若有不法，必當速查嚴辦。

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