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    首頁　>　社會

    想知道加害人到底在幹嘛！ 性侵被害人佔多數

    法務部長蔡清祥強調，檢察官的辦案態度與行政人員對民眾的態度，與專業盡責觀感息息相關。（記者吳政峰攝）

    法務部長蔡清祥強調，檢察官的辦案態度與行政人員對民眾的態度，與專業盡責觀感息息相關。（記者吳政峰攝）

    2022/03/16 21:30

    〔記者吳政峰／台北報導〕法務部為了落實司改國是會議中的保護被害人權益，陸續推動了不少政策，調法務部辦事主任檢察官李超偉16日對外說明，除了談到將推出英文傳票，並提及「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」已受理193案，其中將近7成為性侵被害人提出申請。

    李超偉指出，有鑑於被害人關切刑事訴訟進行、偵審進度、結果，以及被告的強制處分、出入監情形及其他與權益相關的資訊，法務部在全國檢察機關建置「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」，使被害人能充分掌握案件進度、被告狀況等，進而可適時在訴訟程序中表達意見，並及時採取因應作為，賦予被害人更完整的保障，維護被害人訴訟資訊的獲知權益。

    李超偉統計，該平台自去年7月10日啟用，至今年3月15日止，已辦理提供193案的被害人訴訟資訊事宜，充分提升對被害人訴訟權益的保障。值得關注的是，其中有超過120案，也就是將近7成的比例來自於性侵案件，顯示這類案件的被害人相較於其他重大案件，更關注加害人的訴訟動態。

    李超偉表示，法務部及各地檢署建置網站，讓人民得於線上申請各種文件，包括相驗死亡證明書等，改善過往人民必須奔波至各地檢署接洽或請領文書的勞頓。

    除了司法近用權外，李超偉說明，針對不諳華語的外籍人士、新住民、原住民及身心障礙者等訴訟權益，檢察機關也建置通譯資料庫，提供司法通譯，以非國語語言、手語或文字進行溝通。如為聽覺或語言障礙者，還可以文字訊問陳述。

    為減輕民眾涉訟不安感，關於到庭應注意事項及權利告知，法務部已拍攝多語宣導影片建置於網站；至於結案書類的權益告知，亦將隨結案書類以多國語言一併送達案件當事人，以維護不同國籍者之程序保障。今年9月起，法務部將推出英文版傳票、英文結案公告等新措施。

    法務部長蔡清祥指出，除了行政措施完善與便民，行政人員與檢察官的態度也攸關司法改革，盼司法機關人員更有同理心，行政人員注意對民眾的態度，檢察官強化問案態度，讓民眾感到專業、盡責與投入，亦是司改的核心重點。

    調法務部辦事主任檢察官李超偉表示，被害人刑事訴訟獲知平台已受理193案，其中多數為性侵案件。（記者吳政峰攝）

    調法務部辦事主任檢察官李超偉表示，被害人刑事訴訟獲知平台已受理193案，其中多數為性侵案件。（記者吳政峰攝）

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