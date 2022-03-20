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    首頁　>　社會

    懷疑便衣警惡意逼車尾隨到分局 警一查劇情大逆轉

    廂型車開進小港分局前「避禍」。（民眾提供）

    廂型車開進小港分局前「避禍」。（民眾提供）

    2022/03/20 19:20

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕1名網友在「爆料公社」po出影片，指在高速公路上遭廂型車惡意逼車，他一路蒐證竟來到（高雄××分局）「公務公司」，懷疑便衣警察違法亂紀。被影射的小港分局今天澄清，廂型車駕駛也懷疑遭逼車，才開進分局避禍，值班員警曾上前關切，但他不願意報案，待了10分鐘逕行離去。

    網友在社群網站po出2段影片及一張照片，顯示他18日夜間10時16分行經高速公路三多匝道北往南方向，與一輛廂型車發生行車糾紛，po文指控「突兀惡意逼車併（並）差點車禍。」他說，當下用盡任何方法向對方示意「已構成傷害生命要件要素」，但對方催油門落跑。

    引人關切的是，po文者一路尾隨廂型車，直到駕駛轉進小港分局前，因此他說「疑似便衣警察」駕駛廂型車。他還po出了小港分局外觀照片佐證。

    小港分局澄清該廂型車並非公務車，還原事件始末。警方指出，廂型車駕駛當天夜間在分局前方時，值班員警立即趨前關切，該名男性駕駛向警方表示，他在高速公路疑似被逼車，且對方下交流道後一路尾隨，他怕有危險，看見警察機關立刻轉進分局前。駕駛見該車離開後約十分鐘自行離去。

    警方表示，曾委婉告知駕駛若有需協助或報案，會立刻協助處理，但該當事人明確表示不願報案，不願留下任何相關資料即離去，為免po文者不清楚事實真相，澄清相關經過。

    員警（右）關切將車開進分局前的駕駛人（左），原來他擔心遭逼車有危險。（民眾提供）

    員警（右）關切將車開進分局前的駕駛人（左），原來他擔心遭逼車有危險。（民眾提供）

    網友指控疑為便衣警察惡意逼車。（取自「爆料公社」）

    網友指控疑為便衣警察惡意逼車。（取自「爆料公社」）

    廂型車駕駛確認安全後，倒車離開小港分局。（民眾提供）

    廂型車駕駛確認安全後，倒車離開小港分局。（民眾提供）

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