提前掃墓出籠 彰化公墓、雜草火警頻傳

昨天和今天，彰化縣至少超過10起墓地火警，野火燒不停，消防員疲於奔命。（記者張聰秋翻攝）

2022/03/20 14:47

〔記者張聰秋／彰化報導〕野火燎原！儘管還有15天才是清明節，掃墓人潮已提前出籠，公墓及雜草火警頻傳。彰化縣消防局統計，從19日早上8點到今天下午2點為止，全縣發生10件掃墓火警，尚不包括雜草火警，所幸各消防分隊多已派員與水車在周邊警戒與宣導，並未傳出重大災情。

「喂，119嗎？這裡是彰化市第四公墓附近，雜草燒得霹霹響，燒得好快，快來滅火啊…」這2天彰化縣消防局勤務指揮中心頻頻接到公墓火警的求救電話，消防員確認發生地點，火速派遣當地分隊前往灌救，各分隊消防員犧牲休假，接到出勤通報，立即全副武裝出勤救災，今天下午1點35分彰化市一心南街附近的第四公墓傳出墓地火警，這已是2天來第10起因為掃墓造成的公墓火警。

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消防局指出，今年清明節有4天連續假期，很多人要避開國道塞車，還有計畫帶小朋友出遊，提早2週在19日、20日兩天家族一起掃墓，到今天下午1點35分止，彰化縣共傳出10件掃墓火災，若再加上雜草火警，數據恐遠高於此，讓消防員疲於奔命到公墓或私人墓地滅火。

消防局研判，接下來26日、27日這2天週休利用假日提早掃墓的人潮將達到高峰，消防局為加強墓地防火安全，清明期間消防安全整備計畫動起來，分2階段展開各項防火整備工作。

第1階段已由消防局協調各鄉鎮市公所事先清除各墓地地區周圍雜草，設置冥紙集中站，再載往焚化爐，並且，針對傳統公墓處所或發生火災頻率較高的墓區熱區，設置水袋宣導站提供小水袋，方便民眾於用火後徹底澆熄火源，避免延燒雜草產生危害。

第2階段將從4月2日至5日在各墓地安排消防人車駐地警戒，現場提供水源及水袋；另一方面計畫發射遙控無人機廣播宣導，同時透過遙控無人機俯瞰公墓，是否出現可能引發火災的因子或火源，一旦初期立即發現火勢，立即行動，避免火災發生或火勢擴大。

今天彰化天氣好，提前掃墓人潮出籠，民眾處理燒金紙或整理墓園不慎，很容易發生墓地火警，火苗延燒開來，耗時人力和時間滅火，更造成空污煙霧，加速空氣品質惡化。（記者張聰秋翻攝）

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