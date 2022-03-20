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    台商想承辦蔡依林演唱會 被一紙假合約騙走770萬

    警方查扣手機、假文件等證物。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣手機、假文件等證物。（記者王冠仁翻攝）

    2022/03/20 12:11

    〔記者王冠仁／台北報導〕竹聯幫47歲陳姓成員因案潛逃中國多年，他在中國認識黎姓台商，謊稱熟識台灣娛樂公司「超級圓頂」高階主管，能牽線讓黎承辦歌手蔡依林在中國舉辦的演唱會。黎信以為真，先後匯出人民幣175萬（約台幣770萬），卻發現對方音訊全無，氣得跨海報警；警方循線逮捕陳與他在台共犯共5人，將他們繩之以法。

    警方調查，64歲黎姓男子長期在中國經商，他公司主要從事演唱會所需舞台、燈光、音響等硬體設備，多年來經手不少演唱會。2018年，因案逃亡的竹聯幫成員陳姓男子輾轉認識黎，他謊稱認識不少台灣娛樂公司高層，甚至還拿出過去曾在中國舉辦演唱會的相關合約，黎因此誤信他，以為他真的「有門路」。

    陳見黎上鉤，謊稱認識台灣娛樂公司「超級圓頂」高階主管，能牽線讓黎承辦歌手蔡依林在中國杭州、海口的演唱會主辦權。為取信對方，陳叫台灣共犯41歲周姓男子假扮超級圓頂主管，用通訊軟體與黎商討演唱會細節，還煞有其事從台灣寄合約給黎。

    黎見合約與他過去從事相關演唱會的合約內容雷同，信以為真，在2020年下半年陸續匯錢，但之後卻音訊全無，他這才發現上當。他跑去向當地公安報案但卻遭拒，他於是先跨海與刑事局視訊報案，並於2021年年初回台報案。

    警方說，陳當初以假身分接近黎，黎與陳交談使用的通訊軟體在台沒據點，追查費時；陳潛逃中國10多年，他2020年底忽然返台，入境時被逮，警方陸續掌握他交友狀況，經長期布線，在今年1月陸續逮捕陳的在台共犯周男、2名黃男、葉男等4人，查扣手機、桌上型電腦、文件等證物。

    警方研判，陳下手對黎行騙時，正值疫情肆虐期間，他應是看準黎沒辦法親自回台確認真偽，再加上陳等人「做足功課」才有辦法騙倒黎。警方最後將陳等5人以組織犯罪、詐欺、偽造文書、違反洗錢防制法等罪嫌送辦，在上月被新竹檢方起訴。

    周男被警方送辦。（記者王冠仁翻攝）

    周男被警方送辦。（記者王冠仁翻攝）

    警方公布陳嫌的犯案手法。（記者王冠仁翻攝）

    警方公布陳嫌的犯案手法。（記者王冠仁翻攝）

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