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    得標北捷車頭燈泡模組標案 惡劣廠商竟買淘寶貨交差被起訴

    台北捷運。（資料照）

    台北捷運。（資料照）

    2022/03/08 12:50

    〔記者錢利忠／台北報導〕環安達科技公司9年前取得標價606萬元的台北捷運車頭燈泡耗材標案，該公司負責人劉文寬為節省成本，竟涉嫌以3分之1的價格，從中國「淘寶」網站下單指定廠牌燈泡，並拿中國賣家的提供的原廠證明切結書交差，詐騙北捷223萬9580元；台北地檢署今依詐欺、使公務員登載不實等罪將劉文寬起訴，建請法院宣告沒收不法所得。

    此案爆發後，北捷資訊處長趙孟成等4名職員及劉文寬的2名職員，也分別被依違反貪污治罪條例之圖利等罪法辦；不過檢方認定全案為劉文寬1人所為，縱使北捷的驗收過程可能有疏失，但查無涉及圖利等不法事證，將6人均不起訴。

    北捷於2013年6月辦理「高運量行控中心背投影監控（視）設備維護工作」限制性標案，並由環安達科技以606萬9000元得標，負責維護北捷的車頭投影燈泡模組，而該標案限定使用比利時廠商BARCO的原廠料件。

    檢方調查，劉文寬得標後曾分別向BARCO原廠及台灣代理商詢價，得知原廠燈泡模組要價8988元至2萬6000元不等，他為節省成本，竟指示員工上「淘寶」網站比價，並向淘寶賣家「海南西島科技有限公司」買了4組燈泡模組，通過北捷測試及查驗後，即大單買入63組燈泡模組交差，換算每組燈泡模組的成本只有6182元，遠低於原廠及台灣代理商的價格。

    後來環安達因承包內政部戶役政系統爆發弊端，北市府同步檢視該公司的標案，於2014年2月對該公司進行稽查，並要求該公司提供燈泡模組的原廠證明，不過該公司卻拿中國賣家提供的切結書，打算蒙混過關，全案因而爆發。據了解，該批燈泡模組已陸續被更換至列車上，不過並未出現異常。

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