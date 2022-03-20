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    保七中隊長反鎖槍械室 槍械室配備長短槍54把、4660發子彈

    保七總隊長李政曉說明懲處。（記者許國楨攝）

    保七總隊長李政曉說明懲處。（記者許國楨攝）

    2022/03/20 12:00

    〔記者許國楨／台中報導〕保七總隊第三大隊第二中隊長莊理德，昨在媒體群組發布千字文控訴遭不當處分，異地調整職務，並反鎖在槍械室，由於槍械室內有數量不少的長短槍及子彈，經保七幹部溝通後，莊雖在凌晨3時離開槍械室，平和落幕，但也因涉及恐嚇危害安全罪，被該單位報請檢方後送辦。

    保七總隊第三大隊第二中隊駐地在台中市西區樂群街，中隊現有員額46人，計有中隊長、副中隊長、警務員、分隊長各1人、小隊長4人及警員38人（含刑事人員），轄區包含苗栗縣、南投縣、台中市、彰化縣、雲林縣及金門縣等6縣市，槍械室內配備有46把短槍、8把長槍，短槍子彈3060發、長槍子彈1600發。

    而莊員昨晚以單位主管身分向值班同仁以內部管理、清點槍械為由，進入槍械室後反鎖，先在媒體新聞群組內發布一段影片，以及多達3000多字的文章，內容有包括總隊縱容匿名檢舉、調職處分不符規定和比例原則等17項的控訴，還要媒體找監察委員立案調查。

    期間莊員除了二度直播槍械室內的狀況外，還在個人臉書寫下蘇東坡作品《洗兒戲作》，「人皆養子望聰明，我被聰明誤一生。惟願孩兒愚且魯，無災無難到公卿」，以表達自己懷才不遇的心境，加上揚言「準備用最激烈手段，來替自己遭受職場權力霸凌平反」，一度引起緊張。

    所幸經溝通，莊員在今天凌晨凌晨3時自行開門，離開槍械室，但保七總隊上午強調，因槍械涉及同仁及其個人安全，涉及刑法規定訊後報請檢方指揮偵辦，違法部分一定嚴辦，全案涉違反刑法恐嚇危害安全罪送辦，另相關行政違失也會報請警政署調查、針對違紀行為議處。

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