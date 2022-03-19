為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    政黨未補正組織章程 被內政部廢止備案確定

    最高行政法院駁回「中華民國臺灣三○○年憲政革命行動黨」，全案確定。（資料照）

    最高行政法院駁回「中華民國臺灣三○○年憲政革命行動黨」，全案確定。（資料照）

    2022/03/19 14:36

    〔記者吳政峰／台北報導〕一個名為「中華民國臺灣三○○年憲政革命行動黨」的政黨，2013年依照「人民團體法」成立，但2017年「政黨法」公布時，它卻未依照規定辦理補正組織章程與相關事項，2020年間被內政部廢止備案。該政黨不服，提起行政訴訟，日前被最高行政法院駁回，全案確定。

    該政黨2013年2月2日依照「人民團體法」向內政部登記備案成立政黨，到了2017年「政黨法」公布後，所有依照人民團體法備案成立的政黨，2年內均須改依政黨法相關規定辦理，但該政黨未在期限內依新法重新送交組織、章程與相關事項。

    2019年底，主管機關內政部發函該政黨，要求於4個月內補正，惟時間過了，該政黨依舊未依政黨法補正相關程序，內政部因而於2020年間廢止該政黨的備案，要求不得再以相同名稱活動，另指定羅姓負責人擔任清算人。

    該政黨不服，興訟要求撤銷處分，主張有關廢止政黨備案的案件屬憲法層級，應由憲法法庭審理，或由行政院作成處分，內政部並無作成處分的權限。它強調，已於2019年間召開黨員大會，內政部所要求的章程等事項修正，並非重要問題，且當時正值武漢肺（COVID-19）疫情期間難以開會。

    一審台北高等行政法院指出，政黨法公布施行後，任何政黨均應依新法而行，且只要求政黨組織、章程等形式規範，未涉及言論內容的實質審查，屬於必要的限制，合乎憲法的比例原則，也不牴觸憲法所保障的人民結社自由，每個政黨均有遵守義務。

    北高行認為，內政部是政黨法主管機關，發現該政黨未於2年內完成補正，經過通知後補正未果，才廢止其備案，處分無誤，判該政黨敗訴。

    該政黨不服，上訴最高行政法院，但因未於期限內繳交裁判費，日前被駁回，全案確定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自由日日shoot》政黨法卡關 治不了統促黨
    2021/07/26 05:30

    自由日日shoot》政黨法卡關 治不了統促黨
    張安樂涉違國安法 政黨法修法明定違國安法將不得任負責人
    2021/03/27 14:37

    張安樂涉違國安法 政黨法修法明定違國安法將不得任負責人

    信義房屋攜Gogoro徵小小地球守護隊
    修「政黨法」廢止紅色政黨？陸委會：若有修法必要「予以支持」
    2021/03/22 08:52

    修「政黨法」廢止紅色政黨？陸委會：若有修法必要「予以支持」
    自由日日shoot》政府拿統促黨沒轍？ 政黨法修法 卡關！
    2021/03/22 05:30

    自由日日shoot》政府拿統促黨沒轍？ 政黨法修法 卡關！

    夏天前甩肉攻略！30秒瘦成一道閃電
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播