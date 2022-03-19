政黨未補正組織章程 被內政部廢止備案確定

最高行政法院駁回「中華民國臺灣三○○年憲政革命行動黨」，全案確定。（資料照）

2022/03/19 14:36

〔記者吳政峰／台北報導〕一個名為「中華民國臺灣三○○年憲政革命行動黨」的政黨，2013年依照「人民團體法」成立，但2017年「政黨法」公布時，它卻未依照規定辦理補正組織章程與相關事項，2020年間被內政部廢止備案。該政黨不服，提起行政訴訟，日前被最高行政法院駁回，全案確定。

該政黨2013年2月2日依照「人民團體法」向內政部登記備案成立政黨，到了2017年「政黨法」公布後，所有依照人民團體法備案成立的政黨，2年內均須改依政黨法相關規定辦理，但該政黨未在期限內依新法重新送交組織、章程與相關事項。

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2019年底，主管機關內政部發函該政黨，要求於4個月內補正，惟時間過了，該政黨依舊未依政黨法補正相關程序，內政部因而於2020年間廢止該政黨的備案，要求不得再以相同名稱活動，另指定羅姓負責人擔任清算人。

該政黨不服，興訟要求撤銷處分，主張有關廢止政黨備案的案件屬憲法層級，應由憲法法庭審理，或由行政院作成處分，內政部並無作成處分的權限。它強調，已於2019年間召開黨員大會，內政部所要求的章程等事項修正，並非重要問題，且當時正值武漢肺（COVID-19）疫情期間難以開會。

一審台北高等行政法院指出，政黨法公布施行後，任何政黨均應依新法而行，且只要求政黨組織、章程等形式規範，未涉及言論內容的實質審查，屬於必要的限制，合乎憲法的比例原則，也不牴觸憲法所保障的人民結社自由，每個政黨均有遵守義務。

北高行認為，內政部是政黨法主管機關，發現該政黨未於2年內完成補正，經過通知後補正未果，才廢止其備案，處分無誤，判該政黨敗訴。

該政黨不服，上訴最高行政法院，但因未於期限內繳交裁判費，日前被駁回，全案確定。

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