女友過世竟侵犯友人5歲女兒 變態男被打到爬出窗戶求救

阿昌酒後竟猥褻友人的5歲女兒。（情境照）

2022/03/19 13:55

〔記者吳政峰／台北報導〕新竹一名男子阿昌（化名）因女友過世，鬱鬱寡歡，2020年間至友人住處飲酒聊天，沒想到酒後竟起獸慾，尾隨友人的5歲女兒進入房間，脫衣強抱並猥褻。女童受到驚嚇大叫，其母衝進房間見狀氣炸，當場呼叫老公一同把阿昌打成豬頭，阿昌只好爬出窗戶，站在陽台上求救。高等法院認定阿昌觸犯妨害性自主罪，判他1年8月刑。

2020年間，阿昌因女友過世而心情不佳，與5名友人外出聚餐買醉後，眾人再到友人家中續攤喝酒聊天，未料，三杯黃湯下肚後，阿昌竟變成禽獸，對女童產生興趣，頻頻和她玩耍。

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女童天真爛漫，邀請阿昌到房間一起玩玩具，豈料阿昌跟著進去之後，竟意圖不軌。受到驚嚇的女童尖叫反抗，母親聽到呼救聲，趕緊衝進房間查看，驚見阿昌抱著愛女猥褻，當場呼叫老公進來救女，夫妻倆聯手搥打阿昌，才放開女童。

母親趕緊把女兒抱走，阿昌趁隙反鎖房門，爬出窗戶，站在陽台上求救。其他友人見狀，擔心阿昌被打死，趕緊從另一個房間的窗戶把阿昌救出來，迅速離開該處。

阿昌辯稱當天已經喝到不省人事，不知道自己做了什麼事情，但法官認為，阿昌被打之後，還知道要鎖門自保，並爬出窗外求救，被友人營救時，還能嘶吼掙扎，對外界刺激有反應，顯然還沒達到神智不清、對外界事務均無所感的酒醉情形。

但法官認為，阿昌案發後的脫序行為，可見得當時的精神狀態已受酒精影響，自我控制能力確有下降；而他事後又去醫院求診，希望解決酒精濫用及情緒障礙，可見得有悔意。

法官考量阿昌受到女友過世的刺激，飲酒過量，並在酒精催化下一時失慮犯案，雖然女童雙親不願和解與原諒，但若判處地板刑期3年，仍屬過重，因而決定減刑，判處1年8月，可上訴。

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