為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    女友過世竟侵犯友人5歲女兒 變態男被打到爬出窗戶求救

    阿昌酒後竟猥褻友人的5歲女兒。（情境照）

    阿昌酒後竟猥褻友人的5歲女兒。（情境照）

    2022/03/19 13:55

    〔記者吳政峰／台北報導〕新竹一名男子阿昌（化名）因女友過世，鬱鬱寡歡，2020年間至友人住處飲酒聊天，沒想到酒後竟起獸慾，尾隨友人的5歲女兒進入房間，脫衣強抱並猥褻。女童受到驚嚇大叫，其母衝進房間見狀氣炸，當場呼叫老公一同把阿昌打成豬頭，阿昌只好爬出窗戶，站在陽台上求救。高等法院認定阿昌觸犯妨害性自主罪，判他1年8月刑。

    2020年間，阿昌因女友過世而心情不佳，與5名友人外出聚餐買醉後，眾人再到友人家中續攤喝酒聊天，未料，三杯黃湯下肚後，阿昌竟變成禽獸，對女童產生興趣，頻頻和她玩耍。

    女童天真爛漫，邀請阿昌到房間一起玩玩具，豈料阿昌跟著進去之後，竟意圖不軌。受到驚嚇的女童尖叫反抗，母親聽到呼救聲，趕緊衝進房間查看，驚見阿昌抱著愛女猥褻，當場呼叫老公進來救女，夫妻倆聯手搥打阿昌，才放開女童。

    母親趕緊把女兒抱走，阿昌趁隙反鎖房門，爬出窗戶，站在陽台上求救。其他友人見狀，擔心阿昌被打死，趕緊從另一個房間的窗戶把阿昌救出來，迅速離開該處。

    阿昌辯稱當天已經喝到不省人事，不知道自己做了什麼事情，但法官認為，阿昌被打之後，還知道要鎖門自保，並爬出窗外求救，被友人營救時，還能嘶吼掙扎，對外界刺激有反應，顯然還沒達到神智不清、對外界事務均無所感的酒醉情形。

    但法官認為，阿昌案發後的脫序行為，可見得當時的精神狀態已受酒精影響，自我控制能力確有下降；而他事後又去醫院求診，希望解決酒精濫用及情緒障礙，可見得有悔意。

    法官考量阿昌受到女友過世的刺激，飲酒過量，並在酒精催化下一時失慮犯案，雖然女童雙親不願和解與原諒，但若判處地板刑期3年，仍屬過重，因而決定減刑，判處1年8月，可上訴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    遊覽車司機尾隨性侵6歲女童 宣稱有誠意賠償但沒錢
    2020/12/23 11:23

    遊覽車司機尾隨性侵6歲女童 宣稱有誠意賠償但沒錢
    小三女童哭訴遭阿嬤同居人性侵 阿嬤卻說「看妳可愛逗妳玩」
    2020/12/09 21:26

    小三女童哭訴遭阿嬤同居人性侵 阿嬤卻說「看妳可愛逗妳玩」

    信義房屋攜Gogoro徵小小地球守護隊
    扯！5歲女童被拖入屋內性侵 加害者竟是7歲鄰居
    2020/10/23 16:11

    扯！5歲女童被拖入屋內性侵 加害者竟是7歲鄰居
    遊覽車司機尾隨性侵6歲女童 法院速審判刑7年8月
    2020/07/25 10:01

    遊覽車司機尾隨性侵6歲女童 法院速審判刑7年8月

    卡位明星雙語學區 青埔國中旁全新落成
    台中6歲女童疑遭性侵 落網嫌犯竟是2個孩子的爸
    2020/04/07 23:28

    台中6歲女童疑遭性侵 落網嫌犯竟是2個孩子的爸
    偷車牌、剪指甲...戀童狼擺明想滅證
    2019/09/28 05:30

    偷車牌、剪指甲...戀童狼擺明想滅證
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播