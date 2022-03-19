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    「台灣第一AV女優」與人夫拍3P色情片 吳夢夢挨告2次都勝訴

    吳夢夢與人夫拍3P性愛片，被元配提起民事賠償之訴，法院兩度判決免賠，全案確定。（資料照）

    吳夢夢與人夫拍3P性愛片，被元配提起民事賠償之訴，法院兩度判決免賠，全案確定。（資料照）

    2022/03/19 12:57

    〔記者張瑞楨／台中報導〕有「台灣第一AV女優」之稱的吳夢夢，2018年與女直播主娃娃、已婚電影製片人蔡榕哲，拍攝2女1男的3P性愛片（無碼情色影片），蔡男的原配指控蔡男拋棄她，在外面與「AV女優」亂搞以及同居，控告蔡男與吳夢夢、娃娃並求償40萬元，吳夢夢與娃娃辯稱不知蔡男是已婚人夫，台中地方法院判決2女免賠償，原配上訴二審，台中高分院看法與一審相同，維持免賠的判決，全案確定，吳夢夢被告兩次都勝訴。

    判決書指出，吳夢夢在2018年間拍攝3P性愛影片，一起演出的女性，還有化名「娃娃」的翁姓女直播主，以及在影視圈頗具知名度、經營影視媒體公司的蔡榕哲，蔡男雖然沒露臉，但身上刺青卻暴露身分，原配去年從朋友手中取得影片，對上述3人怒提民事訴訟。

    原配還指控說，丈夫蔡男拋棄生病的她，瞞著她在外與AV女優拍片，連年幼兒子都知道此事，蔡男還跟陳姓女子同居，這4人侵害她的配偶權，應賠償精神撫慰金共80萬元，其中，吳夢夢與娃娃、蔡男應賠償40萬元，與蔡男同居的陳女應賠償40萬元。

    吳夢夢、娃娃（翁女）與陳女皆答辯說，根本不知蔡男已婚，吳夢夢與娃娃還強調，拍攝前詢問蔡男，蔡男宣稱單身，台中地方法院認為，並無證據可證明，3女知道蔡男已婚，判決吳夢夢等3女免賠償，至於此訴訟的罪魁禍首蔡男，隱瞞已婚事實，與3女發生性關係，法官判決應賠償原配50萬元，可上訴。

    案件上訴二審，蔡男還辯稱，拍攝無碼情色影片，是憲法保障的工作權，法官卻認為，無碼情色影片在網路上傳播，未成年人容易瀏覽，有違公序良俗，亦造成社會不良影響，此辯詞不可採，不過，蔡男、吳夢夢與娃娃拍攝情色影片，是基於營利，沒有發展情感上的長遠關係，且吳夢夢與娃娃，以及陳女，3女確實不知吳男已婚，不需賠償。

    至於蔡男應賠償原配多少錢？台中高分院認為，夫妻兩人感情尚非篤好，一審判決蔡男應賠償50萬元，這部分撤銷，改判吳男應賠償30萬元，全案確定。

    曾宣布要進軍日本AV界，有「台灣色情直播界第一人」、「台灣第一AV女優」之稱的吳夢夢，是台灣知名度最高的AV女優之一，卻也人紅是非多，2019年她在澎湖沙灘裸露胸部，又在飯店陽台與洪姓男子「連結」、自拍裸露影片，上傳付費的網路平台，被控告妨害風化罪，她選擇認罪，獲得澎湖地檢署的緩起訴，條件是支付公庫18萬元。

    吳夢夢曾宣布要進軍日本AV界，有「台灣色情直播界第一人」、「台灣第一AV女優」之稱。（資料照）

    吳夢夢曾宣布要進軍日本AV界，有「台灣色情直播界第一人」、「台灣第一AV女優」之稱。（資料照）

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