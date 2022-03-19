按摩妹遭酒客硬上 店長竟怪她報警、去索賠就好

按摩店女店員遭郝姓酒客在包廂內性侵得逞，女店員堅持提告，郝被法官判刑4年6月，另須賠償50萬元。（資料照）

2022/03/19 10:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在高市某按摩店上班的小雯（化名），被熟悉的郝姓酒客在包廂內性侵得逞，小雯向男友求助，警方到場前，小雯竟被店長痛駡「這是消費場所，怎麼可以讓男友帶警察來」，要她拿錢息事寧人，不要把這件事搬到檯面上，小雯堅持提告，郝被法官判刑4年6月，另須賠償50萬元。

判決指出，2019年11月25日深夜11點多，郝姓男子帶著酒意前往高市某按摩店抒壓時，指名熟悉的小雯幫他服務，小雯帶郝男進入包廂後，竟被郝男強壓發生性行為；小雯在郝男進入「聖人模式」後，趕緊打電話向男友求救。

請繼續往下閱讀...

小雯男友接到求救電話，一方面先報警，另方面請小雯趕緊離開房間向店裡幹部尋求幫忙，但當小雯哭著向幹部訴說自己被性侵時，店長竟回她「這是消費場所，怎麼可以讓男友帶警察來」，叫小雯去跟郝男拿筆錢當賠償，不要把事情鬧大。

甚至警方到場時，詢問店裡發生什麼事，店裡的人還裝傻回說「沒事啊」、「沒有人報案」，剛好小雯男友也趕到按摩店，向員警說女友被性侵，員警得知郝男此時還留在店裡，在店內搜尋40分鐘後，在地下室樓梯間找到郝男，當場將他帶回偵辦。

高雄地院審理時，郝男否認性侵小雯，只說有撫摸、吸吮她的胸部及下體，但小雯則強調，如果她是為了錢胡亂指控郝男，當天她被性侵時，店長說讓她拿錢息事寧人，她幹嘛不馬上答應要還要報警提告，她不想讓人覺得從事按摩業就要被人看輕，或是讓人覺得她很隨便。

法官綜合各項事證及驗傷報告，認定郝男確實有違反小雯意願性侵她，因此依強制性交罪判刑4年6月；小雯另提民事求償60萬，法官也判郝男應賠50萬，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法