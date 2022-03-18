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    首頁　>　社會

    新北國中生不明原因校內墜樓 送醫搶救不治

    2022/03/18 14:36

    〔記者周湘芸／新北報導〕新北市某公立高中一名16歲學生今天中午傳出不明原因墜樓，教育局證實，為蘆洲區某高中的國中部男學生，緊急送往新北市立聯合醫院三重院區，到院後經急救仍不治死亡，墜樓原因仍在調查中。據了解，該生為身心障礙特殊生，長期接受學校輔導，是否與墜樓原因相關待釐清。

    教育局表示，新北市某校學生今天中午於校園墜樓，在校內仍有生命跡象，到院後經急救仍不治死亡，學校已完成校安通報，至於墜樓原因尚待檢方調查處理，已責成校方積極配合警方偵辦，並提供家屬最大協助及相關資訊，以釐清案情。

    教育局指出，已請校方針對師生立即安排生命教育、悲傷輔導並提供心理師專業諮詢等資源協助以安撫師生情緒。

    該校校長表示，墜樓學生為國中二年級轉學來的身心障礙特殊生，現為三年級，長期接受輔導，在校皆有安排專人陪同協助，該生今天於第四節課情緒出現些微波動，中午與同學一同抬餐時狀況加劇，原訂在一樓教室打完飯菜要前往同在一樓的輔導室用餐，不料途中卻自行走往5樓，1名男同學見狀原想上前關心，不料就目睹該生墜樓，詳細原因仍在調查中，後續也會加強目睹學生悲傷輔導。

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