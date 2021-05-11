成都中學生母親節墜亡 官方撇清引發質疑聲浪

中國四川成都一名高中生母親節當天在校內墜樓身亡後，遭家長控訴疑點重重。（資料照）

2021/05/11 19:43

〔中央社〕中國四川成都一名高中生母親節當天在校內墜樓身亡後，遭家長控訴疑點重重，但官方通報卻聲稱「基本判斷該生因個人問題輕生」。今天已引發一面倒質疑聲浪，連官媒也批評「避重就輕」。

綜合澎湃新聞、頭條新聞等陸媒報導，成都市第四十九中學高二學生林唯麒的母親表示，9日母親節當天傍晚5時40分開車送兒子到學校，「高高興興送去的，一個小時後就出事了」，事前毫無徵兆。當天淩晨，兒子還向她發簡訊說「媽媽，節日快樂」。

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林唯麒的媽媽昨天早上在微博發文指出，9日晚間9 時接到學校通知，告訴她「兒子已經沒了」，校方簡單告知死因是從樓道墜落，但學校現在的做法是將家長全部拒之門外無可奉告；想看監視攝影畫面不給看；想問問同學、老師到底發生了什麼。學校第一時間卻遣散了班裡所有學生，並警告他們「三緘其口」。

她說，在校門口守到深夜，沒有任何正面的回答。他們是守法講理的好公民，沒有破門沒有暴力，「但是作為一個母親，我現在只想看看我的兒子，他現在還一個人冰冷的躺在哪裡，有沒有人告訴我」？

網友轉傳的畫面顯示，林唯麒的親友們事發後聚在校門口希望校方給出說法，但校方大門緊閉，還有大批公安在四周高度警戒。

綜合網路訊息，林唯麒墜亡疑點重重，他到校後一小時，就在傍晚6時40分墜樓，但救護車卻在晚間8時30 分才趕到，晚間9時才通知家長，而且先把遺體送往殯儀館並阻止家人見面。此外，校方拒絕家長進入，拒絕家長要求看監視畫面；警方調閱後，發現唯獨沒有墜樓那段影片。

此事引發中國社會關注後，成都市成華區教育局官方微博凌晨通報，指官方事後即成立聯合調查組展開調查，並經法醫檢驗及調閱監控畫面，認定屍體符合高處墜落致死，且排除他人所為，綜合研判「排除刑事案件」。加上未發現學校存在體罰、辱罵學生等問題，且未發現死者在校受到欺凌，「基本判斷該生是因個人問題輕生」。

然而，官方通報不但家長表明不認同，認為疑點更多，今天更在中國網路引發一面倒的質疑聲浪，認定必有隱情。官媒新華每日電訊也發表評論指出，面對洶洶輿情，校方只發布了一份「避重就輕」的情況通報，並未向家長和公眾提供有關事故原因的說法。

評論稱，按照學生家長說法，此事疑點頗多。比如，為何學生墜亡2小時後，學校才通知家長？為何學校剛開始拒絕提供監控畫面，之後家長去看時相關影片缺失？為何該校有學生稱，校方禁止他們發聲？

由於事件引發眾怒，質疑林生「被墜樓」，成都市公安局成華區分局相關警員表示，警方還在繼續深入調查之中，細節還需進一步完善。

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