出租帳號貪3萬判罪 婦稱被騙20萬翻案成功

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2022/03/18 06:56

〔記者鮑建信／高雄報導〕邱姓婦人因感情受挫，認識馬來西亞籍詐欺集團男子後，被控以每月3萬元出租帳號，後來發生感情，自己也被騙20萬元，並被地院判刑6月，高雄高分院認為她主觀上沒有犯意，判決無罪確定。

檢方指出，2019年11月25日下午5點，邱婦在高雄市永安區透過快遞，將其所有中信銀帳戶的提款卡和帳號，寄到馬來西亞給詐欺集團自稱「Sing Chin Lee 」男子後，對方拿來做洗錢工具，自2020年1月至3月，共騙得280萬元。

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邱婦指稱，「Sing Chin Lee 」突然加她LINE聊天，並以視訊取得信任，當時她婚姻出問題，就把情感寄託在他身上，對方因做生意，缺少身分證，無法在台開戶，所以請她提供帳戶，並給她每月3萬元當報酬，她信以為真就把提款卡寄給他。又說，她只拿1次3萬元，後來自己也被騙20萬元，否認犯行。

橋頭地院簡易庭依幫助犯詐欺取財罪，判處邱婦有期徒刑6月，如易科罰金，以1000元折算1日。她不服上訴，地院簡易上訴庭開庭後，認定罪證不足，改判無罪，換檢方提起上訴。

高雄高分院調查，3萬元是該男子堅持要給，邱婦與他的LINE對話，曾多次要求歸還信用卡等，加上她自己也被騙20萬元，因而認定她是被利用，不是詐欺集團同路人，維持無罪判決並定讞。

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