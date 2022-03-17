小金門1週連3起詐騙 行員+警阻詐近300萬

金城分局分局長吳學安（右）專程搭船前往小金門致贈感謝狀給烈嶼郵局經理陳丕輝（左）。（金門縣警察局提供）

2022/03/17 22:06

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣離島面積約16平方公里的烈嶼鄉，1週內接連發生3起詐騙案，幸經金融機構行員機警，迅速通報烈嶼分駐所由所長李建霖率員警到場，聯手阻詐近300萬元。金城分局長吳學安專程搭船到烈嶼鄉3家金融機構致贈感謝狀。

金門縣警察局金城分局說，烈嶼分駐所近日接獲土地銀行烈嶼服務處通報，有1名男子臨櫃要匯款250萬元到陌生帳號，疑似受騙，警方趕抵現場，發現該男子1個月前在社群網站認識1名女網友，閒聊一些時日，女子即以介紹投資農業機具為由，要求男子匯款250萬元。

請繼續往下閱讀...

烈嶼警方查出，女子提供的帳戶是警示帳戶，隨即向男子耐心說明及勸阻，男子才打消匯款念頭。

未料，詐騙集團第一次行騙未得逞，事隔不久，再向他下手，要求匯款6萬元；金城分局指出，這次匯款地點改至信用合作社烈嶼分社，幸好仍被行員識破，警方到場對男子曉以大義，他才恍然大悟，保住血汗錢。

另外，1名婦女接獲自稱「165勤務中心」電話，指稱她參與犯罪，若不繳回不法所得，將遭司法機關逮捕，慫恿她將帳戶及金融卡郵寄至165勤務中心；婦人嚇得趕到烈嶼郵局，也被機警郵局員工發現，立即通報警方到場，化解騙局。

金城分局分局長吳學安說，民眾若遇來電要求操作ATM或臨櫃、網路銀行匯款轉帳到不明的私人帳戶或要求郵寄金融卡片、帳戶，可撥打110報案電話或165防詐騙專線諮詢，感謝金融機構協助，共同攜手為民眾財產把關。

金城分局分局長吳學安（右）專程搭船前往小金門致贈感謝狀給土地銀行分行經理經理蔡福祿（左）。（金門縣警察局提供）

金城分局分局長吳學安（右）搭船前往小金門致贈感謝狀給金門信用合作社烈嶼分社經理陳根增（左）。（金門縣警察局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法