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    竹聯明仁會 加密貨幣詐上億

    明仁會份子杜廷軒去年底因從事暴力討債遭逮捕，這次又因詐騙被逮。（記者徐聖倫翻攝）

    明仁會份子杜廷軒去年底因從事暴力討債遭逮捕，這次又因詐騙被逮。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/03/18 05:30

    〔記者徐聖倫／新北報導〕二十一歲的竹聯幫仁堂明仁會分子杜廷軒，涉嫌在新北市中和區架設詐騙機房，以「加密貨幣」從事假投資詐騙，粗估詐騙金額上億元，新北市警方十五日前往中和、新莊等地查緝，逮獲杜嫌與其幫眾共十四人，依詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌送辦。

    據了解，杜嫌長期在新北市從事暴力討債，去年杜嫌才因旗下成員的桃色糾紛，在土城區開車衝撞被害人，還藉機勒索，另也被查出多起暴力討債，土城警分局去年十一月逮捕杜嫌與其幫眾送辦。

    除了涉犯暴力討債，警方也查出杜嫌等人還有架設詐騙機房，以「加密貨幣」投資吸引被害人，先給蠅頭小利，待被害人大筆投資之後，再以各種藉口搞消失，粗估有上百人受害，詐騙金額上億元，警方歷時五個月蒐證，查出詐騙機房在中和區中山路二段一處民宅，並鎖定杜嫌藏身新莊區某汽車旅館，十五日持搜索票前往攻堅。

    警方兵分多路，搗破中山路兩處民宅內的詐騙機房，逮獲陳姓負責人及成員共十人，在三峽區也逮捕三名車手，並逮獲杜嫌。警方查扣電腦十餘部、存摺數本、作案用手機、不法所得約一百五十萬元等多項證物。

    杜嫌身形「碩大」，被逮時差點手銬都銬不上，警方笑稱「騙這麼多吃太好」。警詢時，杜嫌旗下成員承認犯案，但杜嫌仍避重就輕，試圖為自己脫罪，非常不配合，全案警方依詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌，將杜嫌等十四人移送法辦。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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