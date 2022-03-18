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    基隆大武崙工業區鋰電池包裝廠大火 基金道路塞車

    基隆市大武崙工業區一家鋰電池包裝廠今天清晨發生火警，火勢伴隨濃煙直竄天際。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市大武崙工業區一家鋰電池包裝廠今天清晨發生火警，火勢伴隨濃煙直竄天際。（記者林嘉東翻攝）

    2022/03/18 07:30

    首次上稿 06:34
    更新時間 07:30（更新火場狀況）

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市大武崙工業區一家鋰電池包裝廠今天清晨發生火警；由於廠區內存放大量易燃物，火勢伴隨濃煙直竄天際。基隆市消防局出動24輛消防車灌救中。

    基隆市消防局今天清晨4點48分獲報，大武崙工業區內武訓街矽谷能源公司發生大火，火勢猛烈，不斷有火舌竄出，烈焰沖天。

    消防人員趕抵時廠區已經全面燃燒，消防局調度24輛消防車，60多名消防員佈放水線，全力灌救中。

    帶隊的基隆市消防局陳龍輝指出，大武崙工業區矽谷能源公司有兩個廠區，起火的是兩個樓層、佔地約500多坪大的倉庫區，另一處作業區，因還沒有員工上班，並未遭到波及。

    陳龍輝指出，起火的倉庫區內堆放大量的鋰電池，加上廠區又以鐵皮搭建，火勢難以控制；基隆市消防局動員所有外勤消防員近200名消防員全力灌救中。

    消防人員接力灌救已超過2個小時，基隆市消防局動員20多輛消防車灌救，大武崙工業區周邊基金一、二路已陸續湧現車潮。

    轄區基隆市警四分局大武崙派出所長林冠丞一早也趕赴現場，調動警員疏導車流中。

    基隆市大武崙工業區一家鋰電池包裝廠今天清晨發生火警，由於廠區內存放大量易燃物，火勢伴隨濃煙直竄天際。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市大武崙工業區一家鋰電池包裝廠今天清晨發生火警，由於廠區內存放大量易燃物，火勢伴隨濃煙直竄天際。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市大武崙工業區一家鋰電池包裝廠今天清晨發生火警，由於廠區內存放大量易燃物，火勢伴隨濃煙直竄天際。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市大武崙工業區一家鋰電池包裝廠今天清晨發生火警，由於廠區內存放大量易燃物，火勢伴隨濃煙直竄天際。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市大武崙工業區一家鋰電池包裝廠今天清晨發生火警，由於廠區內存放大量易燃物，火勢伴隨濃煙直竄天際。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市大武崙工業區一家鋰電池包裝廠今天清晨發生火警，由於廠區內存放大量易燃物，火勢伴隨濃煙直竄天際。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市大武崙工業區一家鋰電池包裝廠今天清晨發生火警，由於廠區內存放大量易燃物，火勢伴隨濃煙直竄天際。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市大武崙工業區一家鋰電池包裝廠今天清晨發生火警，由於廠區內存放大量易燃物，火勢伴隨濃煙直竄天際。（記者林嘉東翻攝）

    消防人員接力灌救已超過2個小時，大武崙工業區周邊基金一、二路已陸續湧現車潮。 轄區基隆市警四分局大武崙派出所長林冠丞一早也趕赴現場，調動警員疏導車流中。（記者林嘉東翻攝）

    消防人員接力灌救已超過2個小時，大武崙工業區周邊基金一、二路已陸續湧現車潮。 轄區基隆市警四分局大武崙派出所長林冠丞一早也趕赴現場，調動警員疏導車流中。（記者林嘉東翻攝）

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