退學生30多刀砍死陌生女 「裝病」想減刑被戳破

施俊鴻宣稱自己幻聽，醫院鑑定顯示他裝病。（資料照）

2022/03/18 06:05

〔記者張瑞楨／台中報導〕勤益科技大學退學生施俊鴻，2017年持刀狂砍30多刀，將不認識、無辜的卓姓女子殺害，媒體當時還報導，他落網時說「殺人很爽快」，法院審理時，他宣稱自己幻聽，「有一個聲音叫我要這樣做（殺人）」，卻又於醫師訪談時說「有病，就會被關起來，沒病，就會回到社會」，鑑定顯示他裝病，檢方與死者家屬都聲明判死刑，法官卻認為，他行徑兇殘惡劣，但尚未達到應與世永隔程度，仍有可能教化，依殺人罪判處無期徒刑，可上訴。

判決書指出，施男2012年就讀大學一年級時，在校外租房子居住，他於2014年休學，2年後沒復學，被學校退學，2017年間，他認為以前租房子的黃姓男房東，對他收比較高房租，數年後仍未釋懷，萌生殺人意念。

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施男同年8月2日看小廣告，隨機打電話給廖姓房東，廖姓房東委託卓姓二房東與施男接洽，施男戴口罩與假髮，騎機車到套房附近，他先變裝，再戴上迷彩漁夫帽（假髮未取下），兩人於當天上午10時許見面。

施男與卓女互不相識，兩人進入房內，卓女轉身想介紹房間時，施男就持短刀揮刺30多刀，見面僅約9分鐘，他就將卓女殺害，再跑到附近宮廟清洗血跡，用零錢搭公車逛街，再返回機車停放處，再度變裝騎機車返回租屋處，當天傍晚房客返回住處，見卓女已死亡多時。

台中地院一審時，施男主動要求精神鑑定，至於為何隨機殺卓女，他一概答稱「不知道」，但他卻說有一聲音指使他殺人，醫師鑑定卻發現，他的幻聽內容貧乏，像是刻意表現出某些奇異行為，「真實性可議」，另外，他之前的就醫記錄，並沒有幻聽，殺人後卻主動說出幻聽症狀，與精神疾病患者急欲隱藏症狀的表現不同。

另外，施男說詞前後不一，他曾於醫師會談時說，他自己沒病，「有病，就會被關起來，沒病，就會回到社會」，施男於警詢說，他沒受人指使殺卓女，「我想要申請精神鑑定」，法官羈押詢問時，他說「我想要聲請精神鑑定，因為我覺得我無法明白我自己在幹嘛」，施男並未指稱是受「聲音」指使，3個月後卻說，「有一個聲音叫我這樣做」，

到了2019年10月，他又說，隨機殺人是「我的幻想」，「邊做邊想（指一邊殺人，一邊幻想）」，醫院鑑定顯示他「應無幻聽、妄想等精神病症」（裝病），台中地院法官認為他是想減刑而裝病，他的兇殘惡劣，但未達應與世永隔程度，依殺人罪判處無期徒刑。

台中地檢署上訴並聲明判處死刑，卓女家屬也聲明判死刑，台中高分院卻認為，一審量刑符合「罰當其罪」原則，施男仍有矯正教化的可能，據此維持無期徒刑，可上訴三審。

施俊鴻自稱幻聽，但他殺人前後，卻換穿不同衣服，懂得變裝躲避追緝。（資料照）

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