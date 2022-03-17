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    首頁　>　社會

    男與鄰居口角持刀趴趴走 基檢聲押獲准

    林姓男子昨天午後與鄰居起口角，大白天持母親殺魚刀要找鄰居理論。基隆地檢署複訊後，以林男有反覆實施恐嚇危害安全罪之虞向法院聲押獲准。（記者林嘉東攝）　

    林姓男子昨天午後與鄰居起口角，大白天持母親殺魚刀要找鄰居理論。基隆地檢署複訊後，以林男有反覆實施恐嚇危害安全罪之虞向法院聲押獲准。（記者林嘉東攝）　

    2022/03/17 23:30

    〔記者林嘉東、吳昇儒／基隆報導〕基隆市林姓男子昨天與鄰居起口角，竟持殺魚刀，想找鄰居理論，大白天持刀在路上趴趴走，嚇壞路人，還好警方及時趕抵，將他逮捕。基隆地檢署複訊後，以林男有反覆實施恐嚇危害安全罪之虞向法院聲押獲准。

    據指出，20多歲的林姓男子之前就有家暴父母的惡行，後因父母原諒他，才免於司法追訴他曾犯下的傷害直系血親尊親屬罪。

    不過，林男昨天下午3點左右與鄰居起口角後，情緒又失控，衝進廚房，拿出母親用來殺魚的刀子，想到鄰居家理論。

    林男大白天持刀，氣沖沖走在民風淳樸的和平島街道上，嚇壞路人。轄區基隆市警二分局和一路派出所獲報，趕緊出動2名員警趕到現場，命林男交出殺魚刀，他乖乖束手就擒。

    檢警偵訊時，詢問林男與鄰居起口角原因，他只回答，「我就是很不爽！」甚至情緒激動地嗆說，「我出去還要去找他！」

    檢方見林男情緒激動，恐再度犯案，以有反覆實施恐嚇危害安全罪之虞，向法院聲請羈押；基隆地院午後裁准將他羈押。

    據悉，林男患有精神疾病，雖有定期回診看精神科醫師，卻未定期服藥控制，宛如一顆不定時炸彈，讓家人、鄰居相當困擾。

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