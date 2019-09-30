單身之夜淪警局之夜！ 新郎婚前喝到暴走 持熨斗毆打大舅

2019-09-30 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲有位54歲男子史派斯（Andrew James Spice），20日晚間舉行單身派對時喝得太多，回房間與未婚妻發生口角，之後還拿熨斗毆打來勸架的「準大舅」腦袋，導致原本開心的單身之夜淪為警局之夜。

綜合外媒報導，史派斯邀請親友們到紐西蘭皇后鎮（Queenstown）參加21日的婚禮，但在婚禮前一晚的單身派對，史派斯喝酒喝得太嗨，會後回到飯店房間與未婚妻發生激烈口角，未婚妻的哥哥隨後上門勸架，沒想到史派斯竟失控拿起熨斗猛砸對方腦袋，親友最後只好通報警察到場處理，受傷的「準大舅」被送往醫院急救，發完酒瘋的史派斯則是被上銬逮捕。

史派斯在酒醉遭逮後，不僅使得隔日的婚禮泡湯，還被法院判處3000元紐幣（約新台幣5.8萬元）罰金，並賠償「準大舅」500元紐幣（約新台幣9700元）精神撫慰金。儘管史派斯喝酒誤事搞砸婚禮，未婚妻最後還是選擇原諒，並與其共結連理，而遭毆的「大舅子」事後對此表示，「他們完婚而我妹很開心，那樣就夠了」。

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