宜縣府涉弊案 檢傳喚林姿妙母女等6人訊問中

宜蘭縣長林姿妙今天前往宜蘭地檢署應訊。（記者蔡昀容翻攝）

2022/03/17 16:52

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣政府涉弊，兩度遭檢廉搜索，宜檢為釐清貪污圖利、財產來源不明等案情，昨、今傳喚包含宜蘭縣長林姿妙、女兒林羿伶、兒子林佑澤、前立委楊吉雄等。截至下午4點30分，訊問工作仍在進行。

宜檢16日傳喚林佑澤說明，當天結束，今天再傳喚林姿妙、林羿伶、楊吉雄、楊的胞弟楊耀火和另外2名相關人，針對貪污圖利、財產來源不明等案釐清。林姿妙上午9點20分左右，在律師陪同下到宜檢報到，面對提問，她表示「希望趕快檢查清楚，還我們清白」；4分鐘後，林羿伶也在律師陪同下抵達宜檢。

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檢廉目前針對弊案發動2次搜索，事涉宜縣府1558地號土地免徵增值稅案、羅東土地都市計畫變更案、財產來源不明等案件，1月13日第一次搜索，以涉貪污圖利罪嫌為由，聲押時任縣府建設處代理處長吳朝琴、時任農業處農務科長吳東原獲准。

檢廉2月22日發動第二次搜索，林姿妙兒子林佑澤涉湮滅刑事證據罪，200萬元交保，楊吉雄、楊耀火涉湮滅刑事證據罪，各150萬元交保，林姿妙涉貪污圖利及財產來源不明罪嫌80萬元交保，林羿伶涉貪污圖利罪嫌，經檢方抗告、宜院更裁，最後40萬元交保確定。

據了解，首波搜索時，檢廉在縣長官邸搜索時，林羿伶藉故去廁所，欲刪除手機通訊軟體訊息，被廉政官發現，檢方認為有湮滅證據之虞；另，外界所說的「神祕保險箱」，檢廉首波搜索時，在官邸發現保險箱訂購單等，林佑澤則於14日應訊結束後，從宜蘭市某租處，拖著藍色行李箱，檢方認為林佑澤把保險箱內容物交給楊吉雄、楊耀火等人藏匿。

宜蘭縣長林姿妙女兒林羿伶今天上午到宜蘭地檢署說明。（記者蔡昀容翻攝）

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