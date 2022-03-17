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    國1苗栗三義段昨晚4車連環撞、5傷送醫

    銀色小客車追撞前車後，又遭後方白色小客車撞擊。（圖由民眾提供）

    銀色小客車追撞前車後，又遭後方白色小客車撞擊。（圖由民眾提供）

    2022/03/17 10:26

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕國道1號南向150.8公里苗栗三義路段，昨晚近9點發生2車追撞的車損事故，但撞擊前車的駕駛，因未能及時將車輛移至路肩，又遭後方車輛2次碰撞，進而演變成4車連環碰撞的事故，共計5人受傷送醫，幸好都無生命危險，不過事故路段一度全線封閉，車流回堵超過2公里。

    國道公路警察局第3警察大隊呼籲駕駛人行車應注意車前狀態並保持安全距離，發生事故後，若無人受傷、車輛尚能移動，請做好警戒後並初步拍照後，盡速移置安全處所等候警方處理，以避免二次事故之發生。

    這起事故發生於16日晚間8點多，22歲黃姓男子駕駛銀色小客車行駛國1南向150.8公里處於中線車道追撞前方一輛休旅車，2車僅有車損但沒有人員受傷。

    被撞的休旅車於報警後，將車輛移置路間，但銀色小客車仍停放於中線車道上，又遭後方白色小客車撞擊；白色小客車因碰撞打橫於內線車道上，也遭後方另一輛白色休旅車撞擊。事故也演變成4車連環撞，造成5人受傷送醫，幸好5人都是擦挫傷，沒有生命危險。

    國道3隊警方調查，4車駕駛都沒有喝酒，不過因4輛事故車輛佔據車道，該路段一度全線封閉處理，也造成車流回堵超過2公里，於昨晚9點17分排除後，恢復順暢。

    白色小客車撞及銀色小客車後，打橫於內線車道，又遭後方白色休旅車撞擊。（圖由民眾提供）

    白色小客車撞及銀色小客車後，打橫於內線車道，又遭後方白色休旅車撞擊。（圖由民眾提供）

    事故演變成4車連環碰撞，共計5人受傷送醫，幸好都無生命危險，不過事故路段一度全線封閉，車流回堵超過2公里。（圖由民眾提供）

    事故演變成4車連環碰撞，共計5人受傷送醫，幸好都無生命危險，不過事故路段一度全線封閉，車流回堵超過2公里。（圖由民眾提供）

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