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    報復劈腿上網約炮 做一半喊停不理女怒控男網友性侵

    小娟（化名）報復出軌男友上網約炮，做到一半後悔喊停，但男網友不停多插兩下，被法官判刑3年。（示意圖）

    小娟（化名）報復出軌男友上網約炮，做到一半後悔喊停，但男網友不停多插兩下，被法官判刑3年。（示意圖）

    2022/03/17 10:08

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕男友劈腿被小娟（化名）抓包，小娟上網約炮報復，但只做一半就後悔不想做下去，她急忙喊停，但正在興頭上的李姓網友不肯停，還多插了2下，小娟一氣之下怒告性侵，法官認為李男確實違反小娟意願，依強制性交罪判刑3年，另須賠償20萬元。

    判決指出，2020年5月，小娟發現交往多年的男友出軌，她一氣之下，決定報復男友，她上網下載交友軟體後，約了一位男網友到飯店開房間；小娟和李男進入房間後，她先幫李男口交，但幾下後小娟覺得後悔，自己也沒有感覺，於是向李男喊停。

    正值興頭上的李男，見小娟停下動作，竟強押小娟的頭在嘴裡多插幾下，小娟沒法推開，發出作嘔的聲音，李男擔心小娟真的吐在他身上，鬆手放開後，自己跑到浴室自慰解決。

    小娟不滿被李男強壓頭口交，等李男從浴室出來後，拿手機偷錄下兩人對話；小娟問他：「你為甚麼要這樣強迫我」，李男回她：「不是啊，你弄到一半然後說不弄了」，小娟再問：「你就是一直硬要我，我跟你說我不要我不要你塞進來」，李男回：「我後來是不是就沒有了，我是不是後來就知道了」。

    兩人不歡而散後，小娟拿著錄音前往警局報案提告性侵，高雄地院審理時，李男否認犯行，但法官根據錄音檔內容和小娟的就醫報告，認定她確實被李男侵犯，因此依強制性交罪判李男徒刑3年；小娟另提民事求償40萬，法官根據小娟受侵害程度，判李男應賠20萬，可上訴。

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