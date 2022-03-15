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    首頁　>　社會

    這招夠狠！樓上不修漏水 樓下封住化糞管

    蔡婦請水電工撬開天花板，截斷三樓排水管與化糞管，再加裝開關。示意圖。（記者張瑞楨攝）

    蔡婦請水電工撬開天花板，截斷三樓排水管與化糞管，再加裝開關。示意圖。（記者張瑞楨攝）

    2022/03/15 22:47

    〔記者張瑞楨／台中報導〕住在台中市一處住宅大樓二樓的蔡姓婦人，因天花板漏水，與三樓屋主林姓婦人爭執約2年，前年她使出絕招，將三樓排水管與化糞管截斷加裝開關，未來想要馬桶不堵、排水順暢，就得看她的臉色，不料，林婦卻提出告訴，台中地院一審以蔡婦沒有強暴脅迫而判決無罪，台中高分院二審卻認為，蔡婦逾越「抓漏」合理範圍與比例原則，依強制罪判處拘役55日，可易科罰金。

    判決書指出，林姓婦人將三樓房子出租，其污水、馬桶糞尿，需經三樓地板（二樓天花板）的污水管與化糞管排出，住二樓的蔡姓婦人認為，三樓管路破損，害她的天花板漏水，林婦卻不維修，前年8月間，找來水電工撬開天花板，截斷排水管及化糞管，加裝球筏開關，施工時三樓房客聽到鋸水管聲，不久後馬桶就堵塞。

    蔡婦的兒子一度把開關打開，卻又被蔡婦關閉，房客向林婦抱怨馬桶溢滿穢物、污水漫流，林婦在兩天後，找來水電工檢查始知上情，氣得控告蔡婦，台中地檢署依強制罪與毀損罪起訴。

    台中地院審理時，蔡婦辯稱她只是想找漏水位置（俗稱抓漏），「我只有關閉2天而已，只是要讓三樓住戶知道」，一審採信蔡婦辯詞，認為強制罪構成要件，是「強暴、脅迫」妨害他人行使權利，蔡婦施工時無旁人，也就沒有強暴脅迫可言，判決她無罪，至於毀損罪部分，蔡婦沒有讓管路全部或一部份喪失功能，這部分也沒罪。

    檢方上訴二審，台中高分院認為，蔡婦雖不構成毀損罪，但強制罪的「強暴」構成要件，不是只有直接施暴於他人，還包括間接施加於物體而影響他人，蔡婦大可請水電師傅抓漏，而不是裝開關，妨害三樓自由使用排水設備的權利。

    法官認為，蔡婦宣稱抓漏，與裝開關的手段之間，已逾越合理範圍，一般人不容許，也有違社會倫理，法律上亦不能輕易縱容，依強制罪判處拘役55日，可易科罰金5萬5000千元，蔡婦可上訴。

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