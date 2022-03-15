遭懲處網友竟一面倒留言恭喜 石明謹笑稱：時代變了

石明謹稍早在臉書宣布，在警隊服務到3月底便將提前退休。（擷取自石明謹臉書）

2022/03/15 15:43

〔即時新聞／綜合報導〕台北市警局萬華交通分隊隊員石明謹，未經報准逕行兼任體育頻道球評一案，二審今日宣判維持一審判決，全案確定。石明謹稍早在臉書宣布，在警隊服務到3月底便將提前退休，文章下方湧入網友祝福與恭喜的留言，讓他笑稱「時代變了」。

石明謹下午先在臉書發表聲明，對懲戒法院的判決表達尊重，他說，「既然走上訴的程序，當然就是要接受判決的結果，向不公平的體制挑戰，向僵化的傳統挑戰，絕對不是容易的事」，而他也從未認為能輕易獲得認可。

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石明謹進一步表示，他將上班到3月底，接著便會提前退休離開警界，「因為台北市政府一再強調我嚴重損害政府信譽，所以我會選擇停止損害，希望台北市政府在這之後能夠恢復信譽」。

石明謹的貼文PO出後引起熱烈回應，多數網友留下帶有鼓勵性質的話語，為石加油打氣，也有不少人留言恭喜，稱「留在警界浪費了 多幫大家播幾場好球比較實在啦」、「恭喜學長脫離苦海，終於上岸了！」、「恭喜榮退」、「退下來能做更多喜歡的事，不必綁手綁脚！」、「感謝左杯對台灣足球貢獻」。

眼見聲明文被溫馨留言洗板，石明謹似乎也有些意外，他稍早再於臉書PO文寫道，「時代真的不一樣了，被懲處結果訊息與留言一堆都是說恭喜XDDDDDD」，結果再次引來網友「恭喜」推文洗板。

石明謹臉書文章下方湧入網友祝福與恭喜的留言，讓他笑稱「時代變了」。（擷取自石明謹臉書）

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