交警兼職球評賺283萬元 石明謹降一級、罰款20萬元確定

交警石明瑾（右）兼任足球球評遭懲戒法院判降1級改敘，併罰款20萬確定。（資料照。記者楊國文攝）

2022/03/15 10:11

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市警局萬華交通分隊隊員石明謹，未經報准逕行兼任體育頻道足球節目球評，7年賺了283萬餘元，被懲戒法院一審認定違法兼職，判決降一級、罰款20萬元。二審15日維持一審見解，駁回石明瑾上訴，全案確定。

2011年至2018年間，石明謹未經機關許可，逕自於每年足球賽季期間，擔任體育頻道的足球評論員。經人檢舉，台北市政府認定他違法兼職，移請懲戒法院審理。

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北市府指控，石明謹擔任該頻道的球評長達7年，出席190次，共支領283萬3850元車馬費；石還擔任足球協會第12屆紀律委員會委員，出席會議支領出席費及交通費共5400元。

北市府認定，石員「經常性」及「持續性」擔任體育頻道球評，反覆從事同種類行為的事務，依銓敘部2019年11月25日函釋規定，確屬兼職。

石明謹辯稱，他擔任球評的足球節目中，扣掉四年一度的世界盃足球賽事後，其餘共150次，平均每年僅出席18.75次，屬於不定期受邀，非「經常性」及「持續性」；至於足球協會紀律委員一職，因足協為非營利團體，紀律委員會亦非該會常務機構，屬於無給職，僅受邀開會時領取出席費及車馬費，並非受有報酬，無需服務機關許可。

懲戒法院一審說明，公務員服務法已規定，公務員要兼任非營利團體的職務且領有報酬，應經服務機關許可，石民謹在未經報准的情況下，逕自擔任球評與足協紀律委員，且受領車馬費，已屬違法兼職。

一審認為，石明謹的違法行為，雖屬非執行職務行為，惟足以讓民眾有公務員不專心公務、政府機關公務紀律鬆散的不良觀感，嚴重損害政府信譽，有懲戒必要。審酌石明謹兼任業務的時間、次數、受領報酬多達280餘萬元等情形後，判決降一級，罰款20萬元。

石明謹不服，提起上訴，質疑體育界許多教練、講評都是老師、公務員兼任，「難道都不能領車馬費嗎？」

但二審認為一審認事用法無誤，懲戒力道也合乎比例原則，並無違誤，15日駁回石明謹上訴，全案確定。

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