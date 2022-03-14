炸雞太香忍不住？ 婦竊170元食物判拘役5日

李婦竊取食物，被橋頭地院判拘役5日，恐創下新紀錄。（記者鮑建信攝）

2022/03/14 22:33

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市李姓婦人騎機途經美濃，發現鍾姓女子機車掛勾有1袋食品，涉嫌順手牽羊，內有價值170元的雞翅等物，被橋頭地院依竊盜罪，判處拘役5日，如易科罰金，依1000元折算1日共5000元。

法界人士表示，李婦所犯竊盜罪，可處5年以下有期徒刑、拘役或50萬以下罰金。法官量刑固然參考涉案情節、犯後態度、學歷等因素，縱使從輕發落，至少拘役10天起跳，處5日的情形，恐刷新紀錄。

請繼續往下閱讀...

判決書指出，2021年9月24日晚上6點40分，李婦騎機車行經高雄市美濃區自強街一段與美興街交岔路口，見鍾姓女子所有、掛置機車掛勾上食品1袋（內含炸雞翅3支、烤玉米1支、無骨炸雞1包，價值共計新臺幣170元）無人看顧，涉嫌竊取後機車離去。

晚上7點10分，鐘女發覺食品遭竊報警處理，經警調閱附近監視器影像後，前往李婦住處訪查，她自知法網難逃而交出贓物。

承辦法官調查，李婦曾因竊盜罪，判處徒刑6月，緩刑2年確定，卻在緩刑期間又再犯，惟念其認罪，徒手行竊之手段尚稱平和，所竊得財物價值不高等情形，判處拘役5日，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法