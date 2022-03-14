發電機不明原因起火 新桃發電廠燒掉至少近3億元

新桃發電廠3台發電機燒掉1台，台電新竹區營業處表示不影響新竹縣市供電。（記者黃美珠攝）

2022/03/14 14:29

〔記者黃美珠／關西報導〕新桃電力（股）公司位於關西、龍潭交界處的新桃發電廠今天早上因為1部60萬千瓦的發電機原因不明起火，燒掉至少1000萬元美金（近3億新台幣），所幸現場2、30名該廠同仁即時疏散無人受傷、受困，但濃烈的黑煙，再加上近來火災頻傳，會不會有限電、缺電的危險？已經使得桃園、新竹地區人心惶惶，業者目前配合新竹縣政府消防局調查火災事故原因當中。

台電新竹區營業處副處長李秀碧說，新桃發電廠並非台電所有的電廠，以其發電機組60萬千瓦計算，如果24小時都滿載發電，可以有1440萬度的發電量，扣掉電廠自用所需，剩下的就送到台電總公司的電網統籌分配供應。這起不幸意外發生後，該營業處的饋線一切正常，用戶不受影響。

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新桃電廠表示，這起意外光是起火的發電機1台就要價至少美金1000萬元！實際損失不貲，還在調查當中。

電廠表示，今天早上9點40幾分事發時，大家先是感受到整個廠區震了一下，當下還以為是發生了地震，隨後就看到機組所在處竄出火苗！

他們平時廠內就有緊急事故的應變小組，所以事發後第一時間有人負責報案，有人負責疏散現場人員，還有批人去關閉現場所有的弱電設備以免災情擴大。

新桃發電廠的發電量佔全台供電量的1.2％，現場的發電機組共3台，每天可提供900萬度給台電統籌調度，但主要供應北台地區的用電。

3台發電機中起火的是「GP1A」，甫於今年2月22日剛做過每900小時就要執行的大保養工作，所以今天突然竄出火苗讓他們公司也很震驚，因為一切使用保養程序都依照美國奇異公司所給的SOP，不清楚何以會發生故障導致起火。

新竹縣政府消防局是在早上9點49分獲報，立刻派出轄區的第3大隊為主力前往灌救，並由其他第1、第2大隊派員支援，包含義消在內，總共出動了18車、43人。

第3大隊大隊長沈宥霖說，當他們人車抵達現場時，火、煙都已經很濃密，從國道3號方向看過來已見建築物全面燃燒，初步懷疑可能是起火的發電機組軸承漏油所致。他們在11點02分控制住火勢，又過了46分鐘後把火完全撲滅。

民營電廠新桃發電廠今天早上突然發生發電機起火意外，所幸沒有人員受傷。（記者黃美珠攝）

新桃發電廠表示，這台燒掉的發電機至少要價1000萬美元。（記者黃美珠攝）

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