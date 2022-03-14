為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    家樂福倉儲大火釀空污 驚見「塊狀粉塵」落地

    中壢區信義里長邱仁德接獲中壢家商學生抱怨校園空氣中一早瀰漫大量粉塵，而且有塊狀粉塵落地。（邱仁德提供）

    中壢區信義里長邱仁德接獲中壢家商學生抱怨校園空氣中一早瀰漫大量粉塵，而且有塊狀粉塵落地。（邱仁德提供）

    2022/03/14 13:23

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅區高榮里梅獅路家樂福楊梅物流中心倉庫大火，由於倉庫堆放大量百貨、雜物及飲料等商品，大火夾帶濃濃黑煙燃燒直竄天際，十分驚人，市府環保局隨即派遣6名稽查員前往現場應變與監測空氣品質，該工廠因產生明顯粒狀污染物造成空氣污染，環保局依違反空氣污染防制法第32條規定告發，處10萬元以上500萬元以下罰鍰。

    環保局提醒，目前吹西北風，建議下風處民眾或敏感族群可以緊閉門窗、減少外出，若要出門，務必戴口罩；包括楊梅區在地高榮里長陳秀雲接獲里民反映擔心空污問題，中壢區信義里長邱仁德也接獲中壢家商學生抱怨校園空氣中一早瀰漫大量粉塵，而且有塊狀粉塵落地，對此，市府教育局長林明裕上午在平鎮區受訪表示，會請各校根據校園的空氣品質斟酌是否取消戶外上課。

    環保局上午派遣6名稽查員前往稽查並與消防局一同應變，現場請業者立即做消防廢水圍堵，避免污染擴大。同時環保局隨即調度一台監測車將於下風處的仁美國中進行監測。此外，稽查員於廠區下風處以儀器監測總揮發性有機化合物為0.137 ppm，另就大環境的空氣品質而言，鄰近的環保署空氣品質測站的空氣品質屬「良好至普通」等級。

    環保局表示，業者因管理不善導致火警，致明顯粒狀污染物及異味污染物散佈於空氣造成空氣污染，已違反空氣污染防制法第32條第1項規定，故依法告發並處10萬元以上500萬元以下罰鍰。

    環保局針對廠房周邊溝渠同時進行水質採樣，其酸鹼度為中性，水溫21.4°C、重金屬銅、鎳未檢出，環保局已責成業者持續進行消防廢水圍堵並返送回廠內蓄水池。另有關火災產生的廢棄物已要求業者儘速委託合格清除處理業者處理。

    家樂福楊梅物流中心倉庫大火火勢猛烈，上萬坪倉庫全面燃燒，現場濃煙竄天。（記者李容萍翻攝）

    家樂福楊梅物流中心倉庫大火火勢猛烈，上萬坪倉庫全面燃燒，現場濃煙竄天。（記者李容萍翻攝）

    中壢區信義里長邱仁德接獲中壢家商學生抱怨校園空氣中一早瀰漫大量粉塵，而且有塊狀粉塵落地。（邱仁德提供）

    中壢區信義里長邱仁德接獲中壢家商學生抱怨校園空氣中一早瀰漫大量粉塵，而且有塊狀粉塵落地。（邱仁德提供）

    桃市府環保局派遣6名稽查員前往家樂福楊梅物流中心現場應變與監測空氣品質。（記者李容萍攝）

    桃市府環保局派遣6名稽查員前往家樂福楊梅物流中心現場應變與監測空氣品質。（記者李容萍攝）

    桃市府環保局隨即派遣6名稽查員前往家樂福楊梅物流中心現場應變與監測空氣品質。（記者李容萍攝）

    桃市府環保局隨即派遣6名稽查員前往家樂福楊梅物流中心現場應變與監測空氣品質。（記者李容萍攝）

    中壢區信義里長邱仁德接獲中壢家商學生抱怨校園空氣中一早瀰漫大量粉塵，而且有塊狀粉塵落地。（邱仁德提供）

    中壢區信義里長邱仁德接獲中壢家商學生抱怨校園空氣中一早瀰漫大量粉塵，而且有塊狀粉塵落地。（邱仁德提供）

    中壢區信義里長邱仁德接獲中壢家商學生抱怨校園空氣中一早瀰漫大量粉塵，而且有塊狀粉塵落地。（邱仁德提供）

    中壢區信義里長邱仁德接獲中壢家商學生抱怨校園空氣中一早瀰漫大量粉塵，而且有塊狀粉塵落地。（邱仁德提供）

    家樂福楊梅物流中心倉庫大火火勢猛烈，上萬坪倉庫全面燃燒，現場濃煙竄天。（記者李容萍攝）

    家樂福楊梅物流中心倉庫大火火勢猛烈，上萬坪倉庫全面燃燒，現場濃煙竄天。（記者李容萍攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    桃園家樂福楊梅倉庫大火控制火勢 疏散44員工、財物損失慘重
    2022/03/14 12:38

    桃園家樂福楊梅倉庫大火控制火勢 疏散44員工、財物損失慘重
    桃園大型倉儲接連竄火 鄭文燦下令：全方位體檢
    2022/03/14 10:48

    桃園大型倉儲接連竄火 鄭文燦下令：全方位體檢

    八點檔女神驚爆假貨爭議！出面道歉
    代誌大條了！家樂福亞洲最先進楊梅大倉起用不到半年釀惡火
    2022/03/14 10:14

    代誌大條了！家樂福亞洲最先進楊梅大倉起用不到半年釀惡火
    斗六科技工業區工廠失火 建築物內人員撤出、正尋找起火點
    2022/03/14 09:30

    斗六科技工業區工廠失火 建築物內人員撤出、正尋找起火點

    高雄春藝《指尖上的天籟》吳蠻與高雄市國樂團 首度合作
    台南連兩起工廠大火 消局：不排除究責公共危險
    2021/06/16 12:29

    台南連兩起工廠大火 消局：不排除究責公共危險
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播