家樂福倉儲大火釀空污 驚見「塊狀粉塵」落地

中壢區信義里長邱仁德接獲中壢家商學生抱怨校園空氣中一早瀰漫大量粉塵，而且有塊狀粉塵落地。（邱仁德提供）

2022/03/14 13:23

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅區高榮里梅獅路家樂福楊梅物流中心倉庫大火，由於倉庫堆放大量百貨、雜物及飲料等商品，大火夾帶濃濃黑煙燃燒直竄天際，十分驚人，市府環保局隨即派遣6名稽查員前往現場應變與監測空氣品質，該工廠因產生明顯粒狀污染物造成空氣污染，環保局依違反空氣污染防制法第32條規定告發，處10萬元以上500萬元以下罰鍰。

環保局提醒，目前吹西北風，建議下風處民眾或敏感族群可以緊閉門窗、減少外出，若要出門，務必戴口罩；包括楊梅區在地高榮里長陳秀雲接獲里民反映擔心空污問題，中壢區信義里長邱仁德也接獲中壢家商學生抱怨校園空氣中一早瀰漫大量粉塵，而且有塊狀粉塵落地，對此，市府教育局長林明裕上午在平鎮區受訪表示，會請各校根據校園的空氣品質斟酌是否取消戶外上課。

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環保局上午派遣6名稽查員前往稽查並與消防局一同應變，現場請業者立即做消防廢水圍堵，避免污染擴大。同時環保局隨即調度一台監測車將於下風處的仁美國中進行監測。此外，稽查員於廠區下風處以儀器監測總揮發性有機化合物為0.137 ppm，另就大環境的空氣品質而言，鄰近的環保署空氣品質測站的空氣品質屬「良好至普通」等級。

環保局表示，業者因管理不善導致火警，致明顯粒狀污染物及異味污染物散佈於空氣造成空氣污染，已違反空氣污染防制法第32條第1項規定，故依法告發並處10萬元以上500萬元以下罰鍰。

環保局針對廠房周邊溝渠同時進行水質採樣，其酸鹼度為中性，水溫21.4°C、重金屬銅、鎳未檢出，環保局已責成業者持續進行消防廢水圍堵並返送回廠內蓄水池。另有關火災產生的廢棄物已要求業者儘速委託合格清除處理業者處理。

家樂福楊梅物流中心倉庫大火火勢猛烈，上萬坪倉庫全面燃燒，現場濃煙竄天。（記者李容萍翻攝）

中壢區信義里長邱仁德接獲中壢家商學生抱怨校園空氣中一早瀰漫大量粉塵，而且有塊狀粉塵落地。（邱仁德提供）

桃市府環保局派遣6名稽查員前往家樂福楊梅物流中心現場應變與監測空氣品質。（記者李容萍攝）

桃市府環保局隨即派遣6名稽查員前往家樂福楊梅物流中心現場應變與監測空氣品質。（記者李容萍攝）

中壢區信義里長邱仁德接獲中壢家商學生抱怨校園空氣中一早瀰漫大量粉塵，而且有塊狀粉塵落地。（邱仁德提供）

中壢區信義里長邱仁德接獲中壢家商學生抱怨校園空氣中一早瀰漫大量粉塵，而且有塊狀粉塵落地。（邱仁德提供）

家樂福楊梅物流中心倉庫大火火勢猛烈，上萬坪倉庫全面燃燒，現場濃煙竄天。（記者李容萍攝）

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