槍毒藏租處…見警亮搜索票要查屋 嫌臉秒變綠了

邱姓男子把槍毒藏租處，高市警車搜車他淡定啃著雞排，見警亮搜索票要查屋時，他的臉秒變綠。（圖由民眾提供）

2022/03/14 14:04

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市刑大緝毒溯源，鎖定一對夫妻檔毒販邱姓男子和妻子，警方尾隨邱男車子再包抄盤查，邱男自認車上沒有違禁品，見警時淡定大啖雞排，無視被7、8名偵查佐團團包圍，刑大持搜索票押往租屋處，恰遇邱妻魏女和通緝犯林姓藥腳疑似交易毒品，搜獲32.85公克各類毒品及14包咖啡包及1把左輪空氣槍，夫妻否認販毒，警方將3人移送法辦。

刑大今指出，偵八隊日前接獲線報，邱男（35歲）平日以租屋處當據點，涉嫌販賣安非他命、海洛因等毒品，經數月跟蹤、蒐證，上週見時機成熟，埋伏在邱男租屋處附近，見他邊啃雞排準備上車之際，7、8名便衣刑警見時機成熟，一擁而上包圍他，邱男竟淡定啃著雞排，表示車上沒什麼東西可查。

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警方檢視了一下車內，便亮出搜索票，目標是他和妻子苓雅區的租屋處，得知警方準備搜索住處，瞬間神色大變，員警第六感已可預見案情將有突破，果然在他的租屋處逮捕通緝犯林姓藥腳，邱妻魏女也在屋內疑似交易毒品，並查獲各類毒品，以及疑似毒品交易所得現金19萬元。

邱男供稱毒品是買來吸食，空氣手槍也是買來防身，經送驗槍枝無殺傷力，3人均否認販毒，全案依毒品危害防制條例移送地檢署偵辦，林男因涉犯詐欺被台中地檢署通緝，警訊後解送中檢歸案。

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高市刑大搜獲槍、毒。（記者黃良傑攝）

高市刑逮捕3嫌，押往地檢署複訊。（圖由民眾提供）

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