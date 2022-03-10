四屁孩宮廟招待所吸毒 友人反po文控警非法搜索 驗出毒品秒打臉

警方搜索藏身宮廟招待所的四名毒蟲，在毒品殘渣袋驗出毒品陽性反應（棉花棒下方）。（記者吳仁捷翻攝）

2022/03/10 23:54

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲一處宮廟招待所出入複雜，警方獲報蒐證，掌握毒蟲出沒，今天凌晨持向法院聲請的搜索票上門，在屋內發現4名宮廟咖，其中2人還是少年，因不願配合搜索、警方懷疑毒藏身上，依程序脫光衣物搜毒，果然在地面發現一包愷他命殘渣袋，一驗赫見是毒品，因4人都不承認吸毒，警方將全案依毒品條例送辦，因兩少年涉案，警方除續追毒品來源，更追查是否毒入校園。

蘆洲警搜索將宮廟招待所當據點的毒蟲21歲柯姓、20歲高男及同為16歲余姓、林姓少年，查獲有愷他命成分的殘渣袋一案，還傳出插曲，疑似毒蟲同夥PO文反控警方違法搜索宮廟，指稱警方未持搜索票，強逼4人脫衣褲，導致4人身心受創，質疑警方罔顧人權，未料一驗查出毒品，讓同夥也啞口無言。

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蘆洲警方說，因搜索時4人極不配合，且近來毒品案屢傳毒蟲將毒品藏放私處，搜索時為免毒蟲藏毒，要求4人脫光衣褲檢查，符合搜索必要性，當場也查獲愷他命殘渣袋，違法事證與情資相符；因4人都不承認吸毒，警方將4嫌依毒品條例送辦，持續溯源追查毒品來源。

針對疑似毒蟲同夥貼文誣指警方未持搜索票違法搜索，警方除澄清為不實指控，也保留法律追訴權，更嚴斥毒蟲同夥混淆視聽發言。

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警方搜索藏身宮廟招待所的4名毒蟲，在毒品殘渣袋驗出毒品陽性反應，將4人都送辦；毒蟲同夥還PO文（見圖）指控警方非法搜索、違反人權，被警方公布驗出毒品打臉。（記者吳仁捷翻攝）

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