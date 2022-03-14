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    男童走失3小時... 被尋獲時赤裸上身嚇壞眾人 原因曝光

    男童走失3小時，數十人大搜尋，晚間在寶藏寺被尋獲，讓警方與家屬鬆一口氣，民眾直呼神明保佑。（警方提供）

    男童走失3小時，數十人大搜尋，晚間在寶藏寺被尋獲，讓警方與家屬鬆一口氣，民眾直呼神明保佑。（警方提供）

    2022/03/14 09:40

    〔記者湯世名／彰化報導〕嚇壞了！一名患有自閉症的6歲男童，昨天下午5點在彰化縣芬園鄉「就是愛荔枝樂園」走失，家屬急如熱鍋上的螞蟻，警方與消防單位據報協尋，芬園鄉親數十人也主動幫忙找人，所幸晚間8點多有民眾在寶藏寺廟埕發現男童，沒想到男童竟赤裸上半身，且光著腳丫子，一度令眾人緊張，經了解才發現原來是男童玩水潑濕而脫下外衣，讓警方與家屬鬆一口氣。

    這起男童走失案發生在昨天下午5點多，一名男子帶著男童到芬園鄉「就是愛荔枝樂園」玩耍，過程中男子講電話，沒想到一回頭男童就不就蹤影，男子遍尋不著後，著急地向彰化警分局安山派出所報案，再由芬園、縣庄所協助尋人，並利用臉書社團分享尋人資訊，芬園鄉親在獲悉此事後，發動數十人全鄉大搜索，仍然未發現男童行蹤。

    直到晚間8點23分有民眾在園區下方的寶藏寺發現男童就坐在廟埕涼亭裡，趕緊通報警方與家屬到場，男童並無大礙，眾人開心的直呼「神明保佑」。沒想到眾人卻發現男童赤裸上半身，光著腳丫子，一度啟人疑竇，還有人懷疑是「外力造成」，經耐心引導男童回答，才知是男童玩水過程中潑濕外衣，男童遂將外衣脫下，讓眾人鬆一口氣，家屬再三向警、消人員感謝幫忙，警方則說所幸昨晚氣溫未下降，否則後果不堪設想。

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