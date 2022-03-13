驚險！ 300萬名車國道突拋錨 駕駛拿警示物穿梭車道揮舞阻追撞

300萬進口名車「荒原路華」，本月3日上午突然在國3草屯交流道附近路段失去動力，車子停在車道上，為怕後車追撞造成連環車禍，陳姓駕駛和妻子冒險下來指揮。（陳姓駕駛提供）

2022/03/13 10:17

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國道3號草屯交流道附近路段，日前有部300萬元進口名車「荒原路華」突然在車道失去動力停了下來，陳姓駕駛與妻子為怕後方車輛追撞，拿出警示架等物，冒險在路中狂揮引導該車道的汽車閃避，8分多鐘內2人輪流回駕駛座看能否恢復動力，車子得以啟動往路肩靠。陳姓駕駛說，該部車才買2年，2月下旬在平面道路才拋錨一次，送回原廠修理12天剛取回，就讓夫妻倆體驗生死交關的感覺。

國道七隊名間分隊小隊長陳允宜表示，國道車速極快，駕駛夫婦站在車子後方狂揮警示牌、衣服，引導後方車輛往兩側車道的做法十分危險，極易被後方車子撞上，因此確保自身最好的做法，馬上打警示閃燈，在車子後方100公尺放警示牌，駕駛和乘客趕快到路肩等安全處所等候，或是到拋錨車子車頭前，並馬上打電話向警方求助。

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家住南投縣草屯鎮的陳姓駕駛，有部英國進口名車「荒原路華」（Land Rover），本月3日上午9時左右，他開車搭載妻子在國道3號草屯交流道附近路段，車子突然失去動力，就停在外2車道上，怎麼樣都無法重新啟動。

陳姓駕駛和妻子為了怕後方車輛追撞，造成可怕的連環車禍，先將後車蓋掀起，2人再冒險拿著警示架等物下車擺放，並再拿警示物在車後方狂揮，指揮該車道的車輛開往兩側車道。而2人並輪流坐回駕駛座試圖重新發動車子，發現車子仍無法發動，趕緊下車繼續再指揮後方車子。一直過了8分多鐘，陳姓駕駛重新啟動車子，該車終於發動，他將車子開往路肩，而陳妻則驚險地閃過來車跑到路肩。

陳姓駕駛表示，這部車才剛買2年，保固期還未到，上月20日就在草屯鎮草溪路就突然失去動力，拋錨在路中間，後來該車送回原廠修理，過了12天才把車取回，但車廠也說不出拋錨的原因，想不到才取回車就發生更驚心動魄的事。很感謝國道七隊名間分隊的相救，也感謝上帝眷顧，神手撥開險惡，留給2老一條活路。

陳姓駕駛和妻子輪流回到駕駛座試圖重新啟動愛車。該圖是陳的妻子開車門坐進駕駛座。（陳姓駕駛提供）

陳姓駕駛將車子往路肩移動，妻子則在看到車子動了後，趕緊閃過來車跑向路肩。（陳姓駕駛提供）

陳姓駕駛和妻子把車靠向路肩後車子再度拋錨，2人仍小心地在車後揮動警示牌，提醒車輛注意。（陳姓駕駛提供）

陳姓駕駛才買2年保固期還未過，上月20日就突然在草屯鎮草溪路拋錨。（陳姓駕駛提供）

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