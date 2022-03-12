荒唐！11歲女童懵懂懷孕 男大生渣語「小孩不是我的」

11歲小女友懷孕，劉男竟暗指她性生活複雜。（示意圖）

2022/03/12 23:24

〔記者吳政峰／台北報導〕劉姓男大生2019年間透過網路結識年僅11歲的女童，見她年幼可欺，竟哄騙上床，而後女童懷孕，劉男竟質疑小孩不是他的，暗指小女友性生活複雜，造成二次傷害。全案進入司法程序，法官根據DNA檢驗結果確定父女關係，劉男見無從狡辯，才願意和解。高等法院考量雙方有感情基礎，日前減刑判劉男1年8月刑。

2019年間，劉男透過社群平台結識了就讀受害女童，明知對方剛滿11歲，身心發展尚未健全，對性方面的知識缺乏完全自主的判斷能力，竟哄騙交往，並趁相約見面時把她帶去公園的公廁內嘿咻，卻因沒有做好防護措施，導致女童懷孕。

請繼續往下閱讀...

初嘗禁果的女童對性毫無概念，直到腹部逐漸隆起，其母察覺有異，追問之下始知愛女遭到玷汙，氣得提起妨害性自主告訴。

沒想到，劉男得知小女友懷孕後，竟不敢面對也不願負責，除了耍賴逃避處理，否認犯罪，還在檢察官與法官面前質疑「小孩不是我的」，暗指女童性生活複雜，另有其他性伴侶。女童遭到二度傷害，女童雙親則氣炸。

隔年，女童生下一女，劉男拒絕認領，法官決定囑託檢驗人員採集女嬰的唾液與胚胎，與女童與劉男的DNA進行比對，結果顯示符合親子遺傳法則，確認劉男與女童就是女嬰的親生父母。罪證確鑿，劉男自知難逃法律追訴，趕緊和女童與其雙親道歉，請求原諒與和解，同意賠償精神損失。

高院指出，劉男觸犯的是與未滿14歲女子性交罪，刑責從3年到10年不等，考量雙方並非沒有感情基礎，劉男最終認錯悔改，願意和解獲得諒解，若仍判處最低3年徒刑，足以引起一般人同情，因而決議減刑判他1年8月刑。惟劉男去年曾2度酒駕被逮，被判刑確定，高院因而無法對本案宣告緩刑。可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法