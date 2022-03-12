私製菸絲6000公斤被沒入 負責人再吞1000萬元罰單

海巡署雲林查緝隊破獲大型私菸工廠，庫藏的菸絲估計可製成80萬包的香菸。（海巡署雲林查緝隊提供）

2022/03/12 18:21

〔記者吳政峰／台北報導〕南投縣政府與海巡署雲林查緝隊去年搜索南投縣一間鐵皮工廠，查獲私製菸絲6000公斤，除了當場沒入，再依違反「菸酒管理法」等規定，裁處張姓負責人天花板罰金1000萬元。張男拒繳高額罰金，興訟抗罰，但最高行政法院認為數量龐大，對社會危害甚鉅，日前駁回其訴，全案確定。

雲林查緝隊接獲線報，指南投一處鐵皮工廠未經核准製造私菸，與南投縣政府暗訪後，研判屬實，請檢察官向彰化地院聲請核發搜索票獲准，去年初發動聯合查緝。

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工廠內有高達6071.5公斤的菸絲、220公斤菸骨、35公斤香精、5台輸送帶及切絲機、裁切及分離機、攪拌機、香料噴灑器等完整的製菸設備。送驗報告顯示，現場貨品的全菸鹼成分比例由1.32％～2.39％，確屬法律所訂的「菸絲」。

縣府人員認定張男產製私菸屬實，除了沒入，還依照菸酒查緝作業要點計算菸絲現值，並採最有利張男的算法，把成本計算為「零」後，推估菸絲價值高達1572萬5185元。

「菸酒管理法」規定，產製私菸者，可處查獲物現值一倍以上五倍以下罰鍰，最高不得超過1000萬元，故即使採取最保守的計算模式，張男仍被開罰天花板金額1000萬元。

張男不服，強調他產製的是菸絲，不是菸，未得可施用的地步，不符合菸酒管理法的「私菸」定義，裁罰有誤，興訟要求撤銷罰單。

最高行指出，張男產製的菸絲內含菸鹼，確屬菸酒管理法所稱的「菸」製品，而非只是原料而已，張男主張誤解法令。

最高行認為，菸絲的「現值」，應以成本加上應負擔的稅捐認定，縣府人員把成本計算為零，已對張男最有利，再加上菸稅、健康福利捐等稅賦，總價高過千萬元；裁罰時，又以最低的一倍現值計算罰鍰，仍逾千萬，故以天花板1000萬元裁罰，符合規定，駁回其訴。

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