海巡查獲漁船走私4公噸菸絲 若製成香菸市價達2900萬元

2019-03-15 14:24

［記者林宜樟／嘉義報導］海洋委員會海巡署偵防分署嘉義查緝隊昨天傍晚查獲本國籍漁船合吉利號涉嫌走私204箱菸絲，重量約4080公斤；嘉義查緝隊表示，過去大多是查獲香菸成品或用貨櫃走私菸絲，這是史上首宗查獲以漁船走私菸絲，今天將許姓船長等人依違反《菸酒管理法》移送澎湖縣政府裁處。

嘉義查緝隊接獲線報，有漁船疑似從中國走私菸絲，送台灣地下工廠製成私菸販售，與海巡署艦隊分署澎湖海巡隊、偵防分署鳳山查緝隊及澎湖查緝隊一同偵辦，昨天會同艦隊分署布袋海巡隊、中部分署第四岸巡隊、金馬澎分署第七岸巡隊、澎湖縣警局白沙分局、馬公分局、嘉義縣政府、基隆市政府及澎湖縣政府等單位，於澎湖四角嶼海域查獲漁船走私。

嘉義查緝隊隊長李文樑表示，該漁船將菸絲藏在漁艙冰塊下方等空間躲避查緝，查獲時菸絲還冰冰涼涼的，4080公斤菸絲約可製成29萬1400包香菸，市價約新台幣2900萬元。以每包20支的合法進口紙菸為例，需負擔菸捐20元、菸稅31.8元、加計進口關稅2.7元（以稅率27%，價格10元計算）、營業稅3.2元，每包進口紙菸稅捐約57.7元，若製成香菸成品銷售，國庫將損失稅金約新台幣1700萬元。

許姓船長供稱，是在我國領海12浬內載貨，因此全案依菸酒管理法進行裁處，嘉義查緝隊指出，菸酒管理法46條規定運輸私菸遭查獲，會處查獲物查獲時現值1倍以上5倍以下罰鍰，但最高以6百萬元為限，本案查獲物價值已超過6百萬元，將會處以最高6百萬元罰鍰。

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