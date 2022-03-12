慣竊「無聊」偷開走公車沿路撞 判刑又判賠

蔡男凌晨偷走公車沿路撞，造成公車車頭毀損，警方破窗逮人。（資料照，記者許倬勛翻攝）

2022/03/12 09:40

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕20歲蔡姓男子1年多前在桃園客運中壢總站，趁鑰匙未拔偷開走公車，因操作不當一路擦撞另輛公車及店家、路邊車輛才停下，巡邏員警破窗將他拉出逮人，他供稱「無聊一時興起才開走公車」，2輛公車車頭、照後鏡毀損，桃園客運向蔡男求償24萬餘元，桃園地院法官換算折舊率，判決蔡男應賠償6萬3220元，刑事部分也已被判刑。

有多項竊盜前科的蔡男，2020年11月12日凌晨，在桃園客運中壢總站徘徊，見公車司機休息、車鑰匙未拔，偷偷潛入車上將車開走，豈料，他不諳大車駕駛方式，先是撞斷另輛公車照後鏡，一路往龍岡方向開時，又擦撞店家及路邊車輛才停下，巡邏員警發現後破窗逮人，落網處距中壢總站約500公尺。

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桃客主張，蔡男偷開走的公車車頭毀損，另1輛公車照後鏡斷裂，包括零件、工資、烤漆等修復費用，總計向蔡男求償24萬2896元；蔡男則說，同意桃客的請求、無意見。

法官勘驗車損照片、估價單及行車紀錄器，認為桃客求償有據，不過，蔡男偷開走的公車出廠3年7月、被波及的公車6月，零件部分須換算折舊率，經計算後判決蔡男須賠償6萬3220元。

蔡男凌晨偷走公車沿路撞，造成公車車頭毀損，警方破窗逮人。（資料照，記者許倬勛翻攝）

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