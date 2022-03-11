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    男同事趁大停電潛香閨偷20萬元 美魔女痛罵：真心換絕情

    但房間現場內外，均無異樣，警方起疑。（讀者提供）

    但房間現場內外，均無異樣，警方起疑。（讀者提供）

    2022/03/11 09:01

    〔記者蔡清華／高雄報導〕303大停車當天，鳳山區住大樓的張姓女子報案指稱房內的20萬元遭竊，警方現場勘查後，懷疑熟人所為，由於大樓監視器仍有不斷電系統正常運作，拍下女子的男同事出入涉嫌行竊，讓張女忍不住痛罵：真心換絕情！

    3月3日下午2點多，56歲張姓女子至鳳山分局忠孝派出所稱：「我家臥房裡床頭櫃及衣櫥內之現金20萬元被偷了啦！」經鑑識小組採證，發現陽台雖有被打開，但門鎖內外均無破壞痕跡，犯罪現場意外的乾淨，忠孝派出所長陳宗靖研判應該是熟人所為，立即組成專案小組調查。

    由於大停電時該大樓監視器有UPS不斷電系統，警方調閱發現，張女同事也是好友的40歲楊男，在3月3日10點多停電時，前往被害人所住大樓，並手持鑰匙由逃生門爬樓梯至其4樓住家，竊取現金後故佈疑陣將陽台門窗開啟，返回公司後再告知被害人剛經過她家發現門窗有異等好心提醒。

    警方昨通知楊嫌到案說明，面對監視影響百口莫辯，坦承犯行，但稱20萬全部花用殆盡，全案依竊盜罪嫌函送偵辦，外貌姣好的張女直呼不敢相信原來竊嫌竟是最熟悉的陌生人，痛罵真心換絕情。

    竊嫌將大樓房間半開，故佈疑陣。（讀者提供）

    竊嫌將大樓房間半開，故佈疑陣。（讀者提供）

    警方調閱監視器發現楊男趁停電進入張女住處。（讀者提供）

    警方調閱監視器發現楊男趁停電進入張女住處。（讀者提供）

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