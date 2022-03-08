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    30年老機車也要偷？ 賊落網供稱修車缺零件

    近30年車齡的老舊輕型機車居然遭竊。（民眾提供）

    近30年車齡的老舊輕型機車居然遭竊。（民眾提供）

    2022/03/08 18:11

    〔記者王俊忠／台南報導〕住在台南東區的徐姓市民日前向南市警一分局東寧派出所報案，指他於4日下午到住處社區機車停車場欲騎機車時，竟發現近30年老舊的機車不翼而飛。警方循線追緝到竊嫌彭姓男子。據了解，彭嫌有同款年份相近的1輛老機車，因自己機車零件難尋，竟異想天開偷徐民機車、準備拆零件替換維修。

    南市警一分局東寧派出所長胡宜智獲報機車竊案後派員調查，因遭竊的輕機車車齡將近30年，車主雖未將機車龍頭上鎖，但有把鑰匙取下，且該車停放在社區停車場內，研判與一般偷機車作為代步工具的情況有別。

    經巡佐胡瑞宏、警員黃啟哲、黃揚傑調閱社區監視器影像，發現有1名男子於4日上午徒步走到社區停車場偷走這輛機車。警方依據相關跡證、很快確認竊嫌身分，即通知彭姓竊嫌（56歲）到案說明並交出竊取的輕機車。訊後，警方依竊盜罪嫌將彭嫌函送台南地檢署偵辦。

    警方調查，原來是彭嫌也有1輛同款式、年份相近的輕機車，因這輛機車車齡已久，維修零件難尋，為了維修自己機車，才會異想天開竊取同款型式機車，準備拆取零件替換維修之用。受害的徐姓車主也對警方在1天內迅速破案、幫忙找回愛車的高效率深表感謝。

    南市警一分局長方國璽提醒民眾將汽、機車停妥後，務必將鑰匙取下，並將機車龍頭或車門上鎖，甚至加上大鎖，以免宵小趁機行竊，造成財物損失。

    警方調閱監視器影像發現56歲的彭姓男竊嫌偷走他人老舊機車。（民眾提供）

    警方調閱監視器影像發現56歲的彭姓男竊嫌偷走他人老舊機車。（民眾提供）

    警方調閱監視器影像發現56歲的彭姓男竊嫌偷走他人老舊機車。（民眾提供）

    警方調閱監視器影像發現56歲的彭姓男竊嫌偷走他人老舊機車。（民眾提供）

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