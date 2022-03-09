獨家》1片葉子8萬！65萬「觀葉植物愛馬仕」 亮相2天遭竊

田尾公路花園業者從泰國花65萬元買進一盆斑葉橘柄蔓綠絨（圖左），日前放在門市展示才2天，就被呂姓男子（圖右）趁機行竊，令業者損失重大，報警逮人。（記者陳冠備翻攝，本報合成）

2022/03/09 22:23

〔記者陳冠備／彰化報導〕近年來台灣興起一股「觀葉植物」熱潮，彰化縣一名呂姓男子看上其市場價值，去年4月，他到田尾鄉公路花園園藝店行竊多盆價值昂貴的觀葉植物，其中一盆「斑葉橘柄蔓綠絨」市值65萬元，號稱「一片葉子價值8萬元」。彰化地院審理，認為呂男違反多項竊盜罪，各處1年、6月徒刑，另處拘役80天。

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響全球，民眾無法外出旅遊，於是興起室內養植物熱潮，從常見多肉植物到熱帶植物的厥類、蔓綠絨等，其中觀葉植物最受歡迎，價格也是水漲船高，尤其是葉子異變白斑、黃斑或孔窗等品種，其中斑葉橘柄蔓綠絨因繁殖率低，栽培不易控制，成株一片葉子在國際市場價格就可叫價8到10萬元，更有「觀葉植物愛馬仕」稱號，極具觀賞價值。

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判決書指出，呂男（40歲）平時在餐廳工作， 2021年4月14日下午4點多，他駕駛MINI COOPER百萬轎車到田尾公路花園閒晃，到了晚間9點，他見公路花園打烊，隨後偷偷潛入億晟蘭園竊取斑葉橘柄蔓綠絨（價值65萬元）、細葉亞洲猴腦（價值2000元）、斑葉春雪芋（價值1萬元）各1盆後離去。

接著呂男又潛入附近的綠美農場，竊取一盆價值8000元的斑葉泰龜，然後又到隔壁的2間園藝資材行偷走花盆、石盆（價值400、500元）。眾人發現東西遭竊報警，警察調閱監視器後逮捕呂男，全案依竊盜罪提起公訴。

不過呂男否認行竊，辯稱是送修車輛時，車廠員工私駕車輛所為，不過法官審理時，呂男卻無法提出指控物證，謊言當場被拆穿，且事後也未積極與被害人和解，法官審酌，偷竊斑葉橘柄蔓綠絨等植物案判處1年，偷竊斑葉泰龜植物案判處6月，另偷竊花盆石盆各處拘役40天、50天，合併執行80天。

「放門口第2天就被偷！」億晟蘭園業者表示，被偷的斑葉橘柄蔓綠絨是從泰國買進，長有8片葉子，市場價值65萬元，當初是買來培育用，案發前2天才擺到門市，要當鎮店之寶，怎料才擺2天就遭竊，質疑偷竊的人不只是行家，而且還深諳當地營業時間，才敢如此從容行竊。

記者進一步調查，呂男根本是採花慣竊，去年4月28日偵辦期間，他又在苗栗一家咖啡店竊取白斑龜背芋、黃斑龜背芋及斑葉龍爪3盆市價近10萬元盆栽，隨後也被警方逮捕並起訴，去年8月，又有田尾公路花園某業主出面指控，店內價值30萬元的斑葉神鉅蔓綠絨、價值1萬5000元的白斑龜背芋等植物遭竊，懷疑也是呂男所為，監視器雖有拍到車子但未拍到人，因此檢方並未起訴，不過連續發生觀葉植物竊案，已令當地業者人人自危。

田尾公路花園業者從泰國花65萬元買進一盆斑葉橘柄蔓綠絨（如圖），日前放在門市展示才2天，就被呂姓男子趁機行竊，令業者損失重大，報警逮人。（記者陳冠備翻攝）

呂男利用田尾公路花園打烊時間，潛入數家園藝店偷竊價值昂貴的斑葉橘柄蔓綠絨、斑葉春雪芋（左圖）、泰國斑葉龜背芋（右圖）等觀葉植物。（記者陳冠備翻攝）

呂男駕駛MINI COOPER百萬轎車，卻經常行竊價值昂貴的觀葉植物來變賣。（民眾提供）

呂男利用田尾公路花園打烊時間，潛入多家園藝店行竊價值昂貴的觀葉植物。（記者陳冠備翻攝）

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