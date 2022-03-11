鹿港警分局1個月阻詐騙800萬元 多是「遊說投資」老橋段

詐騙猖獗，最近1個月來鹿港警分局攔阻近800萬元詐騙案件。（警方提供）

2022/03/11 21:48

〔記者張聰秋／鹿港報導〕近1個月來彰化縣警察局鹿港分局攔阻近800多萬疑似被詐騙的款項，騙術橋段全脫離不了遊說投資，內容又以數位貨幣和股票居多；彰化縣蔡姓男子從社群軟體Line，認識1名自稱是投資高手的網友，對方遊說蔡男投資股票獲利高，蔡男禁不起誘惑，信以為真前往金融機構準備匯款，因未能說明做何用途，被機警行員發現異狀，通報警方攔阻40萬元到陌生帳戶。

和興派出所所長吳翊瑋說，此案關鍵點在於同仁發現，對方提供別人的人頭帳戶要蔡男匯款，本身就很可疑，他們檢視蔡男手機，查看來電訊息內容，對方指示蔡男面對行員關懷提問匯款情節，要回說「房屋修繕」，類似這種對話，就是很典型的假投資、真詐騙情節，經員警勸導，蔡男才從發財夢醒了過來，馬上刪除與對方的聯絡方式。

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吳翊瑋表示，近來投資詐騙內容，大都以投資致富，獲利誘人當誘餌，以虛擬貨幣交易讓人上當，先給被騙者嘗甜頭，當被騙者加碼再投資，錢騙到手平台一夕關閉，被騙者上不了平台，也找不到對手，虛擬世界的虛擬貨幣帳戶追查困難，一旦被騙損失恐怕難以追回。

這起案子，在於蔡男網路上認識一名網友，對方不斷分享投資股票如何獲利，雙方認識才1個月，對方就以兄弟互稱，蔡男也想致富，拿出40萬元積蓄，還好，臨櫃行員機靈查覺有異，趕緊通知警方，警方到場蔡男說不出轉帳大筆金額40萬元用途，經警方好言相勸，說明詐騙集團騙術橋段，蔡男恍然大悟，停止匯款動作。

鹿港警方最近攔阻1名男子從賴群組認識網友，遊說蔡男投資股票，蔡男信以為真，拿出40萬元積蓄，還好，行員機靈查覺有異，通報警方到場處理，守住蔡男的現金。（警方提供）

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