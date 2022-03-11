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    首頁　>　社會

    彰基質子中心醫療大樓工程事故頻傳 2年2度勒令停工

    彰基7期醫療大樓新建工程，今天中午傳出怪手與駕駛被倒下的擋泥牆壓到遭活埋，工人救出已無呼吸心跳，緊急裝置葉克膜搶救中。（民眾提供）

    彰基7期醫療大樓新建工程，今天中午傳出怪手與駕駛被倒下的擋泥牆壓到遭活埋，工人救出已無呼吸心跳，緊急裝置葉克膜搶救中。（民眾提供）

    2022/03/11 19:26

    〔記者張聰秋／彰化報導〕近年來不斷擴充醫療版圖的彰化基督教醫院，施工中的第7期醫療大樓新建工程，今天再度傳出工安意外，1名操作怪手在地下2樓施工時，被後方崩塌倒下擋泥牆整個壓住，人與怪手都慘遭活埋，工人傷重命危經過急救因為情況不樂觀，家屬同意拔掉葉克膜放棄急救，留最後一口氣回家，這已是2019年10月工程開工來，第2次因工安意外造成1死被縣府勒令停工。

    彰化基督教醫院斥資48億元，在4期兒童醫院對面停車場新建7期醫療大樓，並在大樓內設立質子中心治療癌症，解決中部病患大老遠跑到北部就醫，基地面積佔地約1700坪，規劃興建地下6樓，地上8樓的醫療大樓。工程期4.5年，預計2024年上半年完工。

    建設處長湯國榮表示，上次工安意外，營建公司事後依規定提供安全鑑定書，縣府委由專家審查，通過後恢復施工，這回，在第一時間要求整個工地全部停工，限期提供提供事故分析和安全鑑定書，須經專家審核確定無安全之虞，才准復工。

    工程主管表示，意外發生時他人不在現場，不知道實際情況，第一時間已請公司勞安人員到工地現場了解狀況，緊急善後處理。

    彰化基督教醫院斥資48億元，在4期兒童醫院對面停車場新建7期醫療大樓，並在大樓內設立質子中心治療癌症，工程期預計4.5年，施工來已2度出包。（記者張聰秋攝）

    彰化基督教醫院斥資48億元，在4期兒童醫院對面停車場新建7期醫療大樓，並在大樓內設立質子中心治療癌症，工程期預計4.5年，施工來已2度出包。（記者張聰秋攝）

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