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    境外茶葉混充台灣茶販售 東檢查獲

    台東縣卑南鄉明峰村蘇姓夫妻疑以境外茶葉混充台灣茶葉販售，台東地檢署昨日展開搜索、傳喚行動。圖為示意圖，農委會茶改場分析茶葉產地的技術。（資料照）

    台東縣卑南鄉明峰村蘇姓夫妻疑以境外茶葉混充台灣茶葉販售，台東地檢署昨日展開搜索、傳喚行動。圖為示意圖，農委會茶改場分析茶葉產地的技術。（資料照）

    2022/03/11 12:05

    〔記者陳賢義／台東報導〕台東地檢署月前接獲食品藥物管理署告發，台東縣卑南鄉明峰村蘇姓夫妻疑以境外茶葉混充台灣茶葉販售，昨揮軍搜索，當場查扣疑似混充茶葉282斤等物，並傳喚、偵訊蘇姓夫妻及員工等4人後，認被告蘇姓夫妻涉有詐欺及就商品原產國為虛偽標記等罪嫌，分別諭知以10萬元具保，相關案情已逐步釐清。

    上月接獲食品藥物管理署告發，東檢即責成檢察官林永指揮縣刑大科技偵查隊、偵一隊及台東分局，會同食品藥物管理署及台東縣衛生局食藥科共同偵辦，昨日上午9時17分許，在卑南鄉明峰村蘇姓夫妻住處、工廠及賓朗村門市進行搜索，當場查扣疑似混充茶葉282斤等物。

    東檢表示，指派檢察官林永偵辦後，曾親自前往門市明查暗訪，並採買茶葉以確認其事，之後指揮司法警察多日蒐證並送驗鑑定後，認該茶行確涉有詐欺等罪嫌，遂聲請搜索票後，昨日展開搜索、傳喚行動，藉以查明相關案情。

    東檢表示，台灣不僅飲茶文化悠久，茶葉優良品質更是世界聞名，在不停精進的農業及製茶葉技術下，台灣茶葉已是許多國外遊客來台必買伴手禮，更是全民的資產，少數不良廠商的劣行，將會使台灣茶葉蒙羞，將持續辦理查緝，維護這全民的共同資產並捍衛民眾食的安全。

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