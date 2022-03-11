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    枋寮鄉長陳亞麟疑涉貪污 檢方聲押

    屏檢漏夜偵訊枋寮鄉長陳亞麟至凌晨2點多，檢察官認為陳涉貪嫌疑重大，向法院聲押。 （資料照）

    屏檢漏夜偵訊枋寮鄉長陳亞麟至凌晨2點多，檢察官認為陳涉貪嫌疑重大，向法院聲押。 （資料照）

    2022/03/11 08:43

    〔記者李立法／屏東報導〕枋寮鄉爆發工程弊案與收賄安插公所人事疑雲，屏東檢調昨天搜索鄉公所及相關涉案人員住所，並帶回鄉長陳亞麟訊問，經檢方漏夜偵訊至今天凌晨2點多，檢察官認為陳亞麟涉貪嫌疑重大，向屏東地院聲請羈押，消息傳出後，引發政壇關注。

    36歲的陳亞麟，2018年以無黨籍身分參選枋寮鄉長，以32歲年紀當選，是全國最年輕的鄉長。

    去年8月爆發弊案後，陳亞麟及多名鄉公所人員曾被檢調要求配合調查，陳亞麟被無保請回後，認為「可能改革太多，遭人惡意檢舉攻擊」，但檢察官認為疑似擔任白手套的黃姓男子涉嫌詐欺取財，並與孫姓、吳姓2名包商和林男等3人合意圍標，以違反政府採購法罪嫌重大且有串供之虞為由向法院聲押4人，屏東地院裁定林男20萬元、黃男15萬元、孫及吳男各10萬元交保，檢察官另諭知張姓等5名涉案包商各以10萬或5萬元交保，黃男交保後再度被檢方約談並聲押獲准。

    屏檢昨天再度指揮調查局南機站及屏東調站調查，搜索陳亞麟等人住居所及鄉公所等8處所，並查扣相關證物，隨即傳喚被告及相關證人共8人次釐清案情，陳亞麟面對檢調再度找上門，一度拒開家門配合調查，雙方僵持多時後，陳亞麟才態度軟化，隨檢調前往屏東應訊，今天凌晨遭檢方聲押。

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