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    枋寮鄉長疑涉貪瀆再遭約談 傳一度拒開家門僵持多時

    枋寮鄉長陳亞麟。（資料照）

    枋寮鄉長陳亞麟。（資料照）

    2022/03/10 15:02

    首次上稿 14:22
    更新時間 15:02

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣無黨籍枋寮鄉長陳亞麟，去年辦理鄉內相關工程業務，疑似涉有貪瀆等不法情事曾遭檢調約談，今天上午再次傳出遭檢調約談，地方盛傳他一度拒開家門配合引發地方議論，屏東地檢署則指出，搜索陳的住居所及辦公處所等共8處，並查扣相關證物，隨即傳喚被告及相關證人共8人次釐清案情；陳亞麟截稿前則未接聽電話回應。

    屏東地檢署發文指出，陳某等人辦理鄉內相關工程業務疑似涉有貪瀆等不法情事，經檢察長指派本署主任檢察官蔡明達成立專案小組，並發交法務部廉政署南部地區調查組（下稱南調組）、調查局南部地區機動工作站（下稱南機站）及屏東縣調查站（下稱屏東縣調站）調查，經調查蒐證後，承辦主任檢察官指揮南調組、南機站及屏東縣調查站於今日持搜索票，搜索被告等人之住居所及辦公處所等共八處，並查扣相關證物，隨即傳喚被告及相關證人共8人次釐清案情。

    去年八月間，陳亞麟及多名公所人員也曾被檢調要求配合調查，當時陳亞麟被無保請回，認為「可能改革太多，遭人惡意檢舉攻擊。」當時同案中5人交保、4人聲押，陳在臉書發文強調，「鄉長及部分同仁是經檢調要求進行相關案情之釐清，並非如部分媒體所說「被帶走」，鄉長本身並未涉及不法事項，但因偵查不公開，靜待司法調查結果；在此，謝謝各位鄉親父老的關心與支持，由衷感謝；陳鄉長及部分同仁目前皆已無保請回。」

    當時陳亞麟及部份公所課室主管雖陸續被請回，但檢察官認為疑似擔任白手套的黃姓男子涉嫌詐欺取財，並與孫姓、吳姓兩名包商和林男等3人合意圍標，以違反政府採購法罪嫌重大且有串供之虞為由向法院聲押4人，屏東地院羈押庭後來裁定，林男20萬元、黃男15萬、孫及吳男各10萬元交保，4人均限制住居，另諭知張姓等5名涉案包商各以10萬或5萬元交保。

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