疫情鬆綁 南投看守所9收容人將出工

南投看守所停辦近10個月的自主監外作業，14日恢復出工，300多個收容人中，僅9個人通過申請，所方先辦職前講習，鼓勵出工表現良好，就可申請返家探視家人。（南投看守所提供）

2022/03/11 07:46

〔記者陳鳳麗／南投報導〕法務部南投看守所因疫情而停辦自主監外作業，停辦近10個月後，將在下週一恢復出工，全所300多名收容人中，有9名表現良好者通過申請，其中8名是今年新申請通過，1名是去年參加過的，他們將到橡膠公司和生命園區工作，所方表示，自主監外作業滿3個月，表現良好即可申請返家探視，賺取的薪資還可寄回家孝敬父母、貼補家用。

去年5月17日受疫情影響，法務部矯正署暫時停止自主監外作業出工，南投看守所也從當時停止出工至今快10個月，將在下週一（14日）恢復，共有9名收容人通過層層審核，將可從下週一起外出工作，這9人主要是到橡膠公司擔任油壓機、沖床等操作工作，以及前往生命園區從事園藝、打掃、廚房等工作。

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南投看守所為了讓出工的收容人和其家屬遵守規定，9日先辦職前講習，出工的收容人家屬都要參加，而藉該機會也辦理電話接見，讓收容人多了一次和家人收見的機會。

南投看守所表示，自主監外作業滿3個月，表現情狀良好，即可申請返家探視，因此要鼓勵家屬多給予出工的收容人鼓勵，並一起遵守相關規定，例如家屬不能到出工的工作地點找收容人，而自主監外作業表現好，不只對收容人好，將來也才會有更多的廠商願意提供機會給收容所。

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