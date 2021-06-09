南投建議中央統一矯正機關防疫作為 避免各自為政引民怨
〔記者謝介裕／南投報導〕疫情嚴峻，防疫3級警戒延長，更凸顯監獄、看守所等矯正機關防疫的重要性，面對南投看守所針對新收容人入監時，希望能比照高雄市政府均須以核酸檢測PCR立即採檢的請求及心聲，今日南投縣政府出面回應表示，矯正機關防疫作為及作法應一致性，不該因縣市而異而有待別待遇，建請中央正視並儘早作好妥善規劃。
南投縣衛生局長黃昭郎指出，疫情進入3級警戒後，從公司行號、民間團體迄公所、縣府等公務機關，也都竭盡所能分艙、分流上班，全力做好各項防疫工作。
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不過，北部、南部等部分縣市員警、消防甚至國軍單位，也一個接一個傳出染疫確診的案例，反觀，全國各矯正機關迄今仍無破口，實屬不易，更應盡快部署防範，畢竟矯正機關不像一般公務單位，可自由編組分艙、分流上下班，萬一也被疫情入侵，後果難以想像，以南投看守所為例，係縣內唯一的監所，目前收容人數200餘人，萬一出現狀況，這些收容人將何去何從？
南投看守所說，最近收到高雄市政府針對矯正機關從嚴防疫的一只公文，針對高雄市內新收容人入監時須立即採檢（核酸檢測PCR），採檢地點於機關健保承作醫院之門診，非門診時間內入監者，最遲至隔天完成，若無門診時段機關協助安排收容人戒護就醫採檢，羈押禁見之被告者以監所內門診採檢為主，該所也有此防疫考量，也才據此希望南投縣政府能比照辦理，並以「團進團出」方式盡速安排矯該看守所同仁施打疫苗。
南投衛生局表示，該看守所的顧慮，該局也認同，但南投是窮縣，醫療資源及經費都遠遠不如高雄，更何況，全國各縣市都設有矯正機關，實應由中央出面擬定辦法供各縣市遵循才是，才不致於患寡又患不均，徒增民怨。
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