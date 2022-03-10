嚴防大甲媽遶境暴力 彰警超前部署會勘「打架熱區」

大甲媽4月9日將經過彰化市民生地下道，彰化縣警局長吳坤旭（中）今天率幹部到民生地下道會勘，研擬警力部署。（記者湯世名翻攝）

2022/03/10 17:52

〔記者湯世名／彰化報導〕大甲鎮瀾宮媽祖將於4月8日起駕，9日抵達素以搶轎、打架聞名的彰化縣，彰化縣警察局長吳坤旭今天率領幹部會勘民生地下道、南瑤宮、永樂街天后宮等易爆發衝突與人潮聚集熱區。去年大甲媽遶境彰化縣共投入3500人次警力、民防、義警，一般預料今年維安人數可能會突破，務必達到「暴力零容忍」，讓大甲媽遶境時全程平和、圓滿。

吳坤旭下午率副局長與刑警大隊、保安科、保安隊、保防科、公關科、交通隊與彰化警分局等單位主管，會勘縣長王惠美預計接轎處的省道台1線中山路、民生地下道、南瑤宮，以及回鑾時將駐轎的永樂街天后宮等地，研擬警力部署。明天繼續會勘北斗轄區警力部署。

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去年大甲媽祖鑾轎晚間8點47分通過民生地下道，只比前年6月進香時在下午5點通過地下道慢，創下歷年來第2快紀錄，直到離開彰化縣境進入雲林縣，都未發生搶轎或暴力衝突，是近年來首度「零暴力」，警方分析，與現場管控良好，宮廟、角頭、團體自律有關。不過，回鑾時，從彰化市永樂街天后宮起駕前進時，離開拒馬陣警戒區，熱情信眾蜂擁而上，一群白衣人和粉紅衣人接連靠近鑾轎大聲咆哮，民族路發生4、5次拉扯推擠的火爆場面，更有人趁隙丟罐泉水、噴辣椒水，場面大亂。

依據警方警力部署，去年縣警局在大甲媽於彰化縣境遶境時，共投入3000人次警力，另外加入協防的民防、義警共500人次，總人次高達3500人，其中，民生地下道就多達300名警力。一般預料，疫情大幅趨緩，信眾人數可望超過去年、前年之下，今年警力部署人次可能會突破去年。

大甲媽4月9日將經過彰化市，彰化縣警局相關單位主管會勘人群聚集熱區，研擬警力部署。（記者湯世名翻攝）

大甲媽4月9日將經過彰化市民生地下道，彰化縣警局相關幹部今天會勘研擬警力部署。（記者湯世名翻攝）

大甲媽回鑾將駐駕彰化市永樂街天后宮，彰化縣警局相關幹部到場會勘，研擬警力部署。（記者湯世名翻攝）

大甲媽4月9日將進入彰化市省道中山路，由縣長王惠美接駕，縣警局相關幹部會勘研擬警力部署。（記者湯世名翻攝）

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